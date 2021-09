Frustrationer og ros

Det var selvsagt ikke noget sprudlende panel, da træner Jess Thorup flankeret af Kevin Diks og Nicolai Boilesen mødte pressen efter den flade indsats mod miniputten Lincoln, som blev pligtbesejret med 3-1.

- Vi får en tidlig scoring som håbet, og så forventer alle vel, at vi bare buldrer derudaf og vinder pænt stort, indledte Thorup.

- Men vi havde talt om, at det ikke på den måde er en nation, man bare kører over. Vi forfalder til at spille lidt for langsomt, finder ikke løsningerne og det frustrerer os mere, end jeg havde ventet. Og så ser vi, hvad der kan ske i forhold til en dødbold, lød det om udligningen til 1-1 efter en god halv time.

I halvlegens sidste minut kom FCK så foran på straffespark, og det mål faldt på et særdeles velkomment tidspunkt.

- Vi kommer heldigvis på 2-1 og får talt om nogle løsninger i pausen. Og så vinder vi vel fuldt fortjent og har fået seks point i gruppen, anførte FCK-træneren.

- Der er helt sikkert nogle ting, vi kan gøre bedre. Du kan også kalde det en professionel indsats i et hårdt program og med en vigtig kamp søndag mod Viborg.

Kevin Diks talte om mange forkerte valg med bolden. Selv viste den hollandske back sig endnu engang målfarlig og kampafgørende. Og det glæder Jess Thorup.

- Kevin viste i sin sidste tid i AGF meget offensiv styrke og ikke kun på dødbolde. Vi er et hold, der gerne vil dominere og skal have et offensivt mindset, hvor backs kan komme fra anden række.

- Kevin er kommet med fantastisk sult i forhold til at vinde, og den mentalitet har været guld være for vores trup. Han har givet os noget exceptionelt, roste han.