Frygtede for sit liv til FCK-fest

Tusindvis af glade og fulde fans, der først kastede med badedyr og siden sang og festede sig langt ind i mandagen i glædesrus over FC Københavns nyvundne danske mesterskab i fodbold.

Men ikke alt var fryd og gammen, som det også fremgik af Ekstra Bladets livedækning af begivenheden på Østerbro i København søndag.

For FC København havde arrangeret koncert og fest på Øster Allé lige udenfor Parken, hvor Minds of 99 spillede, mens spillerne kom på scenen og blev hyldet.

Det ville alle fans selvsagt være med til.

'Var nær blevet mast ihjel'

Så en sund portion af de 35.000 fans fra stadion skulle lige ud af døren og så ellers stå som sild i en tønde.

Det var nær gået galt.

- Jeg var en af dem, der var ved at blive mast ihjel, da vi skulle ud fra stadion efter mestersskabskampen, fortæller Sevgi Kiraz Yilmaz, der har klaget til FCK og efterfølgende henvendt sig til Ekstra Bladet.

Hætteklædte fans invaderede banen og røg i totterne på vagterne, inden kampen mod AaB var slut. Foto: Ekstra Bladet

- Der var total kaos og ingen kontrol over folk, der ville forlade stadion for at komme hjem - eller folk der ville være med til festen, der fandt sted ude foran stadion, skriver den 37-årige specialestuderende fra Avedøre i sin klage.

Der var øjeblikke, hvor hun frygtede det værste og retter nu en klar kritik mod planlægningen af hele arrangementet.

- Vi ville ned mod Østerport Station, men det var helt sindssygt. Vi blev mast og stod som sild i en tønde. Ryg mod ryg, ansigt mod ansigt. Flere gange kunne jeg ikke få vejret, og jeg måtte op og stå på tæer, for jeg følte, jeg var ved at blive kvalt, fortæller hun til Ekstra Bladet.

Undervejs mistede hun kontakten til sin mand, der lider af epilepsi, og hun frygtede, han ville gå i panik og få et anfald.

- Jeg vidste, det handlede om ikke at gå i panik, men jeg vidste også, at jeg ikke måtte falde, for så kunne jeg risikere at blive trampet og mast. Og så ved jeg ikke, om jeg ville komme hjem til mine børn.

Sevgi Kiraz Yilmaz med sin mand til kampen mod AaB søndag. Privatfoto

- Det var sindssygt. Folk skubbede, og det var tydeligt at mærke panikken hos folk. Det var virkelig ubehageligt.

- Hvad gjorde de ansatte?

- Der var ingen ansatte. I hvert fald ingen at se. Og der var jo også rigtig mange børn. I alle aldre, fortæller hun.

Hun ved ikke, hvor lang tid der gik, før det lykkedes hende at komme væk og hen mod stationen. Måske en halv times tid.

- Altså jeg kunne ikke engang se på hverken mit ur eller min telefon. Så tæt stod vi, fortæller hun.

'I skylder os en kæmpe undskyldning'

I den skriftlige kritik, hun har sendt til FCK, skriver hun desuden:

- Det er en ommer, og I skylder os fans en kæmpe undskyldning for den kaos, I skabte. Den fede oplevelse vi havde under kampen blev erstattet af ren mareridtsscener med lighed til det år hvor flere mennesker blev mast ihjel under Roskilde Festivalen 2000.

Tusindvis af FCK-fans var stimlet sammen til koncert og fejring udenfor Parken på Øster Allé. Foto: Anthon Unger

- Det kan simpelthen ikke være rigtigt, at I har valgt at holde festen ude ved et sted, hvor der rent logistisk set ikke er plads til de tusinder af fans, der vil være med til festen.

- Jeg er mor til to børn og kunne i dag risikere ikke at være vendt hjem til dem.

Allerede i forbindelse med afslutningen på kampen, hvor mesterskabet var en kendsgerning, stormede maskerede fans på banen og sloges med vagterne, inden det lykkedes at få genoprettet ro og orden.

FCK: Det er vi kede af

Direkte adspurgt, om forholdene i og omkring Parken søndag aften var tilfredsstillende siger pressechef i FC København, Jes Mortensen:

- Vi er selvfølgelig kede af, hvis nogle havde en negativ oplevelse. Der var nogle udfordringer i starten, hvor mange kom ud af Parken, mens festen begyndte.

- Det aftog ret hurtigt heldigvis, og siden gik det forrygende, og der var titusindvis, der havde en kæmpe fest, siger han til Ekstra Bladet og tilføjer, at der var et stort antal vagter på job søndagen igennem. Både inde i og udenfor Parken.

Politiet: Det kan godt virke voldsomt

Ekstra Bladet tog lige en kort snak med Bjarke Dalsgaard, der er vicepolitiinspektør ved Københavns Politi dagen efter festivitassen på Østerbro.

- Koncerten blev gennemført i forholdsvis god ro og orden. Det er klart, at et arrangement med så mange mennesker kræver lidt, og musikken blev også afbrudt flere gange for at sikre, at folk lige gav luft til hinanden og sikre, at nogen ikke blev klemt.

- Der har været folk ude, som oplevede arrangementet som lidt voldsomt, og det er vi klar over. Fodboldfans og fejring af fodbold kan jo godt virke voldsomt i sig selv, men de store optøjer udeblev.

- Var det et scenarie, I tænkte godt kunne ske, at folk blev lidt mast uden foran Parken efter kampen?

- Det var bestemt ikke noget, vi forventede eller ville acceptere. Altså en accept af risiko. Et arrangement skal afvikles, hvor der er taget højde for de ting. Så arrangørerne tog også hånd om det.

- Synes I, at FCK havde godt nok styr på det?

- Det vil kræve en helt anden evaluering, end jeg vil komme med her. Vi har løbende dialog med Parken før, under og efter, og den holder vi i et lukket mødelukket.

- Arrangørerne sørgede selv for, at der blev skabt lidt mere luft til koncerten.

