Frygter Bendtner-hysteri: - Det går ikke!

Der var fyldt med journalister, da Nicklas Bendtner onsdag havde første træningsdag i FC København og efterfølgende stillede op til et stort pressemøde.

Næste Bendtner-oplevelse bliver debuten for FC København, og den kommer tirsdag i en reserveholdskamp mod Brøndby, men kan ikke følges af tilskuere.

– Den kamp er vi nødt til at lukke. Det går ikke. Det er mod Brøndby. Der bliver det jo krig. Det går ikke. Så må vi lukke, siger FCK-manager Ståle Solbakken til VG.

- Der ville komme fans fra begge hold. Og han skal debutere. Det går ikke. Der ville komme 3000–4000 tilskuere til den B-kamp. Det går ikke. Der er ikke plads. Vores træningsanlæg ville blive sprængt. Det går ikke, gentager Solbakken flere gange.

Fotos: Niels Christian Vilmann/Ritzau Scanpix/Jens Dreslingfoto/Anthon Unger

FCK kan konstatere, at hysteriet omkring Bendtner når nye højder.

- Det er helt vildt. Salgsafdelingen har nok aldrig oplevet noget som dette før, siger Solbakken.

- Han har tømt fanshoppen for trøjer. Det er helt surrealistisk. Jeg tror, at du må tilbage til Preben Elkjær for at finde en med den samme kultstatus i Danmark, siger Solbakken.

FCK-manageren erkender, at han selvfølgelig havde med i sine betragtninger, at Bendtner ikke spillede ret meget i den sidste tid i Rosenborg.

– Ja, det var det. Vi må tænke på alt. Omvendt spillede Mauro Icardi heller ikke i Inter. Enkelte passer ikke træneren og klubben på bestemte tidspunkter.

Fotos: Anthon Unger & Jens Dresling

Solbakken forklarer, at et realistisk scenario er, at Bendtner kan være en gamechanger og bidrage i kampe, hvor man presser hårdt på.

- Jeg har jo set ham knuse Chiellini på bagerste stolpe to gange for Danmark mod Italien i Parken, og der var Nicklas ikke i god fysisk form, siger Solbakken.

Mens tilskuere altså ikke kan få Bendtner at se i reservekampen mod Brøndby på tirsdag, så bliver udekampen i Hobro i Superligaen søndag 15. september klokken 16.00 første mulighed for at se Bendtner i kamp på dansk grund.

