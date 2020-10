Frygter insiderviden: Lukker for spil på FCK-træner

FC København leder efter en ny træner, og måske er en sådan tættere på, end man lige går og tror.

I hvert fald har bookmakeren Danske Spil lukket for spil på ny FC København-træner, bekræfter presserådgiver hos Danske Spil Camilla Riis Cornelius til TV3 Sport.

Og det er ifølge TV3 Sport Jacob Neestrup fra Viborg FF, som der er blevet spillet heftigt på.

- Der har været stor interesse på et enkelt udfald. Når det sker, er vi altid ekstra påpasselige i forhold til, at der kan være folk, der har insiderviden om den slags, siger Danske Spils Camilla Riis Cornelius til tv3sport.dk.

Danske Spil bekræfter ikke over for mediet, at der er tale om Neestrup, men han åbnede i odds 9, blev siden sænket til odds 6, og nu er spillet altså helt væk.

Jacob Neestrup er tidligere spiller i FC København, og så har han også en fortid som assistent for Ståle Solbakken i FC København, så han kender klubben indgående.

Træneren er i gang med sin anden sæson som cheftræner i Viborg FF, og han og holdet fører lige nu 1. division.

FC København er både i færd med at finde en ny cheftræner og en ny sportschef. William Kvist skal finde begge dele, og han starter altså med at finde en cheftræner, inden man også finder en sportschef.

Hjalte Nørregaard fortæller om de første dage som cheftræner for førsteholdet, om sine forventninger og om sine bedste FCK-minder. Video/Redigering: Tariq Mikkel Khan/Maya Westander

