Frygter karrieren er slut

Stephan Andersen havde åbnet op for at tage et nyt udlandseventyr, efter han til sommer ventes at forlade FC København, men nu kan det vise sig, at karrieren tager en uventet drejning.

I dagens kamp mod FC Midtjylland måtte Stephan Andersen lade sig udskifte efter kort tid, hvor han blev båret fra banen.

Nu viser det sig, at Stephan Andersen har sprængt achillesenen. Det bekræfter han i et interview med Canal 9.

- Jeg var ikke i tvivl, da det skete. Jeg vendte mig om for at se, om nogen havde trådt mig i hælen, men der var ingen i nærheden. Jeg mærkede en kortvarig varme dernede, men nu har jeg ikke smerter, sagde han.

FCK-målmanden fortalte ydermere, at han i et stykke tid havde kæmpet med betændelse i senen og fået indsprøjtninger. Desværre var det ikke nok.

Dermed venter en lang pause for 37-årige Andersen, og det åbenlyse spørgsmål er, om han nu ender med at stoppe karrieren.

- Det er noget rigtigt skidt. Min kontrakt med FCK udløber til nytår, og det her varer mindst et halvt år, så nu må vi se. Det ser svært ud lige nu. Så ja, jeg frygter, det er slut, sagde han trist.

- Jeg har jo ikke ligefrem alderen med mig, men det er aldrig sjovt at slutte på denne måde. Det havde jeg ikke håbet.

Stephan Andersen bæres ud fra sin formentlig sidste kamp i den bedste række. Foto: Henning Bagger/Ritzau Scanpix

Inden den grimme skade fik veterankeeperen desværre sat FC Midtjylland i gang med et drop.

Stopper han sin lange karriere, kan Stephan Andersen se tilbage på ophold i klubberne Hvidovre, AB, Charlton, Brøndby, Evian, Real Betis og Go Ahead Eagles.

Han kom til FCK i 2014, hvor han i første sæson var fast mand, men i de senere sæsoner har været andetvalg i buret. I perioden blev han to gange mester med klubben.

Manager Ståle Solbakken siger til samme tv-kanal, at han ikke vil udelukke noget:

- Nu må vi se, hvor motiveret han er for at genoptræne.

