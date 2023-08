Frygter nye straffe: - Vi er på grænsen

1000 ellevilde fans, der larmer i 90 minutter plus det løse.

Det scenario havde FC København gerne set for sig tirsdag aften, når de gæster den polske by Sosnowiec til det første af to opgør om at nå Champions League-gruppespillet.

Men der bliver ikke en eneste at se som følge af en straf fra UEFA. Og det gør ondt, erkender cheftræner Jacob Neestrup forud for kampen mod Raków Czestochowa.

- Jeg ville lyve, hvis jeg sagde, at det ikke havde betydning at have en fed hjemmebane, siger han og uddyber:

- Når du har 1000 københavnere på lægterne på en udebane som i morgen (tirsdag, red.) eller den, der var i Prag. Det bliver lige lidt nemmere at komme igennem.

Jacob Neestrup håber, at tirsdag bliver sidste gang, at FCK skal undvære fans på tribunerne. Foto: Zbigniew Meissner/Ritzau Scanpix

På grænsen

FCK-chefen frygter derfor også, at det kan ende endnu værre for de danske mestre.

Klubben har nemlig et betinget forbud hængende over hovedet, og den blev udløst, da der blev brugt pyroteknik under opgøret mod Sparta Prag i den tjekkiske hovedstad.

- Jeg kender jo godt kendsgerningerne ligesom alle andre. Det er, at vi ligger på grænsen, som det er nu. UEFA har sat nogle regler, som de går ind og markerer nu, og det har en konsekvens den her gang.

- Jeg tror bare, at konsekvenserne bliver større fremover. Det er rigtig, rigtig ærgerligt, at vi skal være uden vores fans i morgen (tirsdag, red.). Det er også ærgerligt for dem, der plejer at tage på en fed away med deres venner.

- Det har stor betydning, at vi spiller med vores fans i ryggen på hjemmebane og på udebane. Jeg håber, at det er den eneste gang, vi skal undvære dem.

FC København har mandag meldt ud, at en fan er blevet identificeret og idømt en lang karantæne som følge af episoderne i Prag. Samtidig appellerer man på det kraftigste til, at noget lignende ikke vil gentage sig.

FCK tager tirsdag aften hul på det første af to opgør mod Raków Czestochowa.

Kampen spilles klokken 21.