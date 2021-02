Fuldstændig vanvittig afslutning

VAR sørgede - igen! - for drama i Parken.

AGF troede, at de havde vundet 3-2 og jublede højlydt over sejren, men dommer Jørgen Daubjerg Burchardt dømte syv minutter inde i tillægstiden efter et VAR-gennemsyn straffespark til FCK.

Og med kampens sidste spark hamrede Jonas Wind bolden i kassen, og så var det pludselig FCK, der jublede i Parken.

En vanvittig afslutning på en topkamp i Parken, hvor det længe lignede en sejr til AGF.

AGF straffede FCK før pausen og scorede tre gange. Det rakte til tre point. Foto: Lars Poulsen

I første halvleg holdt københavnerne åbent hus.

At kalde den københavnske defensiv før pausen hullet som en si, ville være flinkt over for FCK. Det var meget værre.

AGF scorede som det kun andet udehold i Superliga-historien tre gange i Parken inden for den første halve time, men det rakte ikke til tre point.

Målene er ellers haglet ind mod FC København i 2021.

To i Aalborg, to mod SønderjyskE i Parken, to i Lyngby og søndag tre i nationalarenaen mod AGF. Kun i Horsens spillede man til nul.

Patrick Mortensen havde en god eftermiddag i Parken. Det havde 'Zanka' ikke ... Foto: Lars Poulsen

Jess Thorup har fået sat noget offensivt swung i FCK, men defensiven har FCK-træneren slet ikke fået styr på.

Det er umuligt at se, hvordan københavnerne skal kunne løbe med guldet med et forsvar, der i snit har lukket 1,66 mål ind i denne sæson.

Det er det samme som AC Horsens. Kun Lyngby har gjort det dårligere i denne sæson.

Et stærkt spillede aarhusiansk hold gik i løbet af ti gyldne minutter fra 0-1 til 3-1 og fik virkelig udstillet FCK's defensive kvaler.

Sådan faldt målene i Parken 1-0 Jonas Wind (15) Rasmus Falk satte fart og fandt Jonas Wind med en præcis pasning i dybden. FCK-angriberen pressede sig foran Casper Højer i feltet og passerede med en elegant firsttimer Kamil Grabara. 1-1 Patrick Mortensen (20) Bubacarr Sanneh fik lov at stå udækket ved et hjørnespark. Han fik to forsøg til at heade mod mål, og i anden omgang fik Patrick Mortensen med hovedet dirigeret bolden i nettet. 1-2 Patrick Mortensen (27) Mathias 'Zanka' Jørgensen mistede midt på banen til hurtige Gift Links. 'Kalle' Johnsson kunne ikke holde sydafrikanerens afslutning, og topscorer Mortensen fik prikket returen i nettet. Foto: Lars Poulsen

1-3 Patrick Olsen (29) Efter et indkast fik Patrick Olsen alt for meget tid og plads uden for FCK-feltet. Han tog chancen og huggede på mål, og hans hårde, flade afslutning nåede 'Kalle' Johnsson ikke ned til i tide. 2-3 Mohamed Daramy (55) FCK-anngriber stod fuldstændig udækket i forbindelse med et hjørnespark. Bolden endte i hans område bagerst i feltet, og han sparkede den resolut ind bag Kamil Grabara i AGF-buret. 3-3 Jonas Wind (90+7) FCK-topscoreren viste sig nok en gang sikker fra straffesparkspletten. Han hamrede udligningen i nettet. Vis mere Luk

Patrick Mortensen kunne endda snildt have lavet hattrick i første halvleg. I allerførste minut headede han bolden på indersiden af stolpen.

For hjemmeholdet var det kun Rasmus Falk og Jonas Wind, der for alvor voldte aarhusianerne problemer, selvom det blev meget bedre efter pausen.

FC København fik stabiliseret defensiven, presset AGF tilbage og skabt masser af chancer.

Mohamed Daramy fik reduceret, og efter et kæmpe drama fik Jonas Wind også udlignet med kampens sidste spark.

