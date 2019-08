Genistregen alle taler om: - Jeg vidste ikke, at det var historisk

Den ene vanvittige sekvens vil FCK's fans formentlig tale rigtigt meget om de kommende dage, uger og måneder, og selv havde Jonas Wind da heller ikke noget imod at sætte ord på sin - ja, chokerende - beslutning om at afvikle straffesparket som en 'Panenka' kort før tid i heksekedlen i Beograd.

Køligt sparkede han dybt i bolden og løftede den henover en fortvivlet sprællende keeper, der må have set sol, måne og røde stjerner i slowmotion danse over sit hoved, mens læderet som i slowmotion svævede ind midt i kassen og lidt under overliggeren.

Og det var vel at mærke en beslutning, der blev taget af en bare 20-årig gut i en situation, som kan betyde rigtigt mange millioner til FC København, hvis det samlet lykkes at kvalificere sig til gruppespilllet i Champions League.

Og omvendt have kostet, hvis han var blevet luret.

- Det lyder måske lidt vildt, men jeg føler mig egentlig meget komfortabel med det spark. Jeg har gjort det før på ungdomsniveau. Jeg ved godt, at det ikke er det samme som i sådan en vild kulisse her, men jeg følte mig rimelig sikker på, at keeperen i sådan en kamp med så meget tryk på nok skulle springe til en af siderne, sagde han med et smil til TV3 efter kampen.

- Det var dejligt at se bolden gå i mål i sådan en smuk bue, supplerede han med et helt selvfølgeligt smil.

Var sparket vildt, er historien det også.

Det var nemlig på selv samme stadion i Beograd, at tjekken Antonin Panenka afgjorde EM-finalen i 1976, da han løftede bolden hen over Vesttysklands legendariske målmand, Sepp Maier. En bedrift, der siden lagde navn til den særligt frække udførelse af et straffespark.

- Jeg har fået det at vide nu, men det vidste jeg ikke, da jeg gik til bolden. Så det var ikke noget med, at jeg ville opføre noget historisk her. Men det er selvfølgelig en meget sjov historie, grinede ungersvenden, der for alvor har bidt sig fast på FCK-holdet i denne sæson.

Panenka-helten lykønskes af Jens Stage og Carlos Zeca. Foto: Pedja Milosavljevic/Ritzau Scanpix

- Det ser fint ud, sagde han om det 1-1 resultat, FCK fik med hjem fra udekampen mod Røde Stjerne.

- Det er et rigtigt vigtigt udebanemål at kunne tage med hjem til København, sagde Jonas Wind, som af samme grund ser optimistisk frem mod returkampen næste tirsdag.

- De har et rigtigt fint hold, som har gode individualister, men vi skal selv angribe dem i Parken. Selv om de skal frem og score, skal vi ikke bare stille os tilbage. Vi har også holdet til at angribe dem. Det ser fint nok ud, sagde han og fik afslutningsvis lov at runde sin genistreg igen:

- Det var en chancefattig kamp, og så handler det om at være klar, når den ene mulighed opstår. Og der kom så straffesparket.

Et spark, der for altid vil være knyttet til navnet Wind.

Og ude på bænken sad en anden Wind såmænd og var ved at revne af stolthed. Jonas' far, Per Wind, er nemlig teamchef i FCK.

