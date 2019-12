Gigabøde på vej: UEFA kan lukke afsnit i Parken

Flot så det ud, men FCK-tilhængernes pyroshow i Parken bliver en dyr omgang for klubben.

FC København kan se frem til endnu en gigabøde fra UEFA, når den europæiske fodboldunion midt i februar har behandlet sagen.

Før torsdagens Europa League-kamp mod Malmö FF blev der affyret masser af romerlys på Sektion 12, hvor de stemningsskabende fans holder til.

Der blev affyret over 50 romerlys, og også i løbet af kampen blev der flere gange antændt pyroteknik. Den slags ser UEFA på med stor alvor, og hammeren kommer til at falde.

Kort før kampen blev der affyret masser af romerlys fra Sektion 12. Foto: Gisle Thorsen

Formentlig vil FC København ud over en kæmpe bøde få en betinget såkaldt ’partial closure’ af stadion.

UEFA's kontrol og disciplinærkomité kan beslutte, at de danske mestre skal lukke af for tilskuere på B-tribunen, hvor pyroteknikken bliver antændt.

Det skete for Malmö FF efter kampen mod FCK i oktober.

Svenskerne skal lukke af for 5000 tilskuere på deres nordtribune. Der er dog tale om en betinget dom, der kan udløses, hvis der opstår nye disciplinære problemer inden for det næste år.

FC København vil til februar efter alt at dømme også få en betinget dom.

Men bliver der igen affyret pyroteknik i 1/16-finalen i slutningen af februar, kan det udløse dommen, og FCK ville skulle spille næste europæiske kamp for delvist tomme tribuner.

Der er dog også den mulighed, at dommen fra UEFA ikke bliver gjort betinget.

I FC København er man meget opmærksomme på problematikken og gjorde før kampen tilskuerne opmærksomme på pyro-problemet i et indlæg på hjemmesiden:

- Samlet set er det en meget alvorlig situation, der potentielt kan skade FC København meget. Det kan potentielt medføre tomme tribuner til vores kampe i den nærmeste fremtid.

Mange københavnske tilhængere så torsdag aften stort på beskeden fra egen klub.

Nogle FCK-fangrupperinger har et anstrengt forhold til UEFA, og mod Malmö FF var der også flere bannere med adresse til UEFA.

De var ikke så direkte som det ’UEFA Mafia-banner’, der udløste ca. 150.000 kr. i bøde efter den første Malmø-kamp.

Men hvis UEFA skulle vurdere, at der var tale om et politisk budskab, bliver det en dyr omgang.

At komme med et budskab, der ’ikke er passende for en sportsbegivenhed’ takserer UEFA til ca. 75.000 kr. første gang, at det sker.

Anden gang er bødetaksten omkring 112.000 kr.

Der var intens stemning på tribunerne torsdag aften i Parken. Foto: Anthon Unger

FC København fik en samlet bøde på 523.000 kr. efter kampen i Malmø, og det kan meget vel ende med en endnu større bøde denne gang - inklusive en betinget dom om et lukket tribuneafsnit.

Ifølge UEFA’s disciplinære bestemmelser koster hvert eneste stykke fyrværkeri godt 3750 kr. ved en førstegangsforseelse. Anden gang skal der lægges 50 pct. til.

Det vil sige, at FC København kommer til at bøde med 5600 kr. for hvert romerlys, og et konservativt skøn er, at der i hvert fald blev affyret 100 i Parken torsdag aften.

Kan ikke holde det ude

I FC København føler man, at man gør alt for at holde tribunerne fyrværkerifri.

Man er i dialog med fangrupperinger, man visiterer tilskuerne og har også haft specialtrænede pyro-hunde i aktion i Parken. Men det kan ikke holde pyroteknikken ude.

Rent lovgivningsmæssigt er der grænser for, hvor grundig en visitation vagterne kan foretage, og med over 30.000 tilskuere er der også et praktisk aspekt.

I FC København frygter man ikke kun bøder fra UEFA og tomme tribuner. Klubben har en reel bekymring for, at det en dag går galt og nogen kommer alvorligt til skade i Parken.

- Problemet med pyroteknik er, at alle undersøgelser viser, at det er ekstremt farligt for både personen, der affyrer det, samt for medfans omkring personen.

- Det er vores pligt som en ansvarlig fodboldklub at gøre alt, hvad vi kan for, at vores fans, spillere, personale og øvrige tilskuere ikke kommer til skade, skriver FC København på sin hjemmeside.

Scorer 20 mio. kr.

Der er penge til at betale bøderne fra UEFA.

Præstationerne i Europa League-gruppen har sendt lige over 20 mio. kr. i Parkens pengekasse.

FCK fik to sejre, og de udløste i alt 8,5 mio. kr. De tre uafgjorte kampe indkasserede københavnerne i alt 4,25 mio. kr., mens de som nummer to i gruppen får 3,75 mio. kr. i præmiepenge.

Endelig er der yderligere 3,75 mio. kr. for at have kvalificeret sig til 1/16-finalen.

Startpengene i Europa League var knap 22 mio. kr., og denne sæsons europæiske eventyr kan meget vel ende med at indbringe klubben i omegnen af 100 mio. kr.

