Gigantisk dansker-hyldest: - Han er en superstjerne

Du behøver ikke bevæge dig i den tyrkiske by Trapzon i mange sekunder, før du ved, hvad indbyggerne går op i.

De lever og ånder for deres fodboldhold, Trabzon. Og det kan ses overalt.

Tjenerne på restauranterne snakker om det, butiksejerne har den blå og røde trøje på. Taxichaufførerne peger på klubbens stadion hver gang man kører forbi, og selv på apoteket hænger der kæmpe store Trabzonspor-flag.

Ligemeget hvilken gade du går i, kan du få øje på et flag, et logo eller en trøje. Alt sammen for at støtte byens hold, der i sidste sæson kunne glæde sig over det første tyrkiske mesterskab i 38 år.

Én af hovedaktørerne bag den succeshistorie er dansk og hedder Andreas Cornelius. Og tag ikke fejl. Han er en giga-stjerne i byen, der ligger helt ud til Sortehavet små 4000 kilometer fra København.

Foto: Lars Poulsen

Faktisk er han så stor, at han også har fået et helt særligt kælenavn. Et kælenavn, der tidligere tilhørte den norske angriber Alexander Sørloth.

Det fortæller den tyrkiske journalist Onur Dincir, der arbejder for avisen Milliyet og følger Trabzonspor tæt.

- Alexander Sørloth var topscorer i klubben for to år siden, og Trabzonspor-fansene var meget kede af, at han forlod holdet, siger han til Ekstra Bladet og fortsætter:

- Den første fordel for Cornelius var, at han lignede Sørloth - hans ansigt, højde, hårfarve. Og lynhurtigt blev han den nye 'King of the North' (Nordens konge, red.), som Sørloth hed forinden. Cornelius begejstrede rigtig mange fans med sine statistikker. Hans mange mål og hans generelle præstationer betød, at fansene elskede ham.

I sidste sæson var den 29-årige danske landsholdsangriber da også, hvad man kan kalde for brandvarm, da han med hele 15 scoringer blev klubbens topscorer.

Dét cementerede for alvor den brølstærke angribers status som superstjerne i Trabzon.

- Da holdet lykkedes med at vinde mesterskabet, blev Cornelius i den grad betragtet som en af hovedfigurene bag den store succes, det var for klubben og for byen. Han viste sig at være den perfekte erstatning for Sørloth, og det har gjort rigtig mange fans glade, siger Onur Dincir.

Foto: Lars Poulsen

- Han er virkelig en superstjerne i Trabzonspor-fansenes øjne, og han er også en mand, de håber og tror på i fremtiden.

Til Ekstra Bladet har Andreas Cornelius tidligere da også selv indrømmet, at det er noget speciel tilværelse at bo i Trabzon, når man pludselig er gået hen og blevet en af byens helte.

- Hvis man bevæger sig rundt, er det jo sådan, at alle, der kører forbi, nærmest stopper bilen og skal have et billede, hvis de får øje på mig. Og der danner sig hurtigt store køer, hvis jeg stopper op et sted, fortalte Cornelius blandt andet.

Derfor vil manges øjne også være rettet mod den høje dansker, når 40.000 vilde tyrkiske fans skal forsøge at hjælpe deres hjerteklub mod sejren over FC København.

Det afgørende opgør om at komme i Champions League-gruppespillet fløjtes i gang på Şenol Güneş Stadium klokken 21.00.

