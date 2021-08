Gigantisk lønhop: Så meget vil han tjene

Victor Nelsson ventes i den kommende uge at rejse til Tyrkiet for at fuldføre aftalen med Galatasaray - ventes at få grundløn på 7,5 mio. kr - netto.

Victor Nelsson har udsigt til et gigantisk lønhop, når han i den kommende uge ventes at underskrive aftalen med den tyrkiske storklub, Galatasaray.

I dag tjener Victor Nelsson 460.000 kr. brutto om måneden - 5,520 mio. kr. om året.

Hvis aftalen med Galatasaray i den kommende tid falder på plads ventes han at have udsigt til en grundløn i niveauet 7,5 mio. kr. netto om året.

Derudover kommer diverse bonusordninger i tilfælde af europæisk gruppespil, mesterskab, pokaltitler og præstationer på banen, hvilket betyder, at han sagtens kan lande på en årsløn i nærheden af ti mio. kr. netto.

Ekstra Bladet skrev lørdag, at der var gang i forhandlingerne om en aftale, der vil sende 60 mio. kr. til FC København for et Victor Nelsson-skifte.

Søndag var Victor Nelsson i truppen, men ikke med fra start i opgøret mod Brøndby. Her var han placeret på udskiftningsbænken.

Forhandlingerne mellem FC København og Galatasaray er så fremskredne, at en aftale formentlig allerede kan komme helt på plads i den kommende uge.

Hvis alt forløber som det forventes kan Victor Nelsson rejse til Tyrkiet i løbet af de kommende dage.

Victor Nelsson kostede 27 mio. kr., da FCK hentede ham i FC Nordsjælland for to år siden. Nu har han udsigt til et salg, der sender 60 mio. kr. til FCK. Foto: Lars Poulsen.

Nelsson var Superligaens dyreste transfer mellem to danske klubber, da han i sommeren 2019 skiftede fra FC Nordsjælland til FC København.

27 mio. kr. var prisskiltet. Nu to år senere laver FC København en god forretning, når forsvarsspilleren ventes at blive solgt for et beløb i niveauet 60 mio. kr.

Det har i tyrkiske medier været fremme, at Galatasaray har ønsket at betale Victor Nelsson-transferen i tre rater over de kommende tre år. Det er formentlig stadig en af knasterne, da FC København med stor sandsynlighed har et ønske om den samlede betaling falder hurtigere.

Som udgangspunkt tilbydes Victor Nelsson en femårig aftale i Galatasaray, der er tyrkiske vicemestre.

De sluttede sidste sæson med samme pointtal som Besiktas, der havde ét mål bedre målforskel.