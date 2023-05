Gik amok med FCK-fans: - De er fantastiske

David Khocholava fortæller, at han havde en fest, da han stod midt blandt de mange fans under søndagens vilde brag i Parken

32.013 tilskuere fik sig én på opleveren, da FC København annullerede AGF's comeback og vandt 4-3 efter en kamp, der vil blive husket længe.

Blandt dem var også den skadesramte FCK-spiller David Khocholava.

Forsvarsstjernen tog nemlig del i både fansange og jubel blandt de mest inkarnerede FCK-fans på stemningstribunen Sektion 12 undervejs i opgøret. Og det gik ikke stille for sig.

Nu sætter georgieren ord på den vilde oplevelse i Parken.

- Når jeg ikke kan hjælpe på banen i øjeblikket, prøver alle os, der ikke kan spile, at finde andre måder at støtte drengene på, skriver David Khocholava i en sms til Ekstra Bladet.

- Fansene var fantastiske, og jeg var på både Nedre C og Sektion 12 og havde det fedt med dem.

David Khocholava gav den gas på stemningstribunen Sektion 12. Her ses han ved siden af FCK's Head of Fan Engagement, Daniell Askholm (til højre). Foto: Lars Rønbøg/Getty Images

David Khocholava blev opereret kort inde i mesterskabsspillet og har siddet uden for lige siden. Men det forhindrer ham altså ikke at tage del i festlighederne.

Daniell Askholm, der er Head of Fan Engagement i FCK, stod sammen med forsvarsprofilen under opgøret, og han lægger ikke ikke skjul på, hvor stor en oplevelse, det var.

- Nu kan jeg jo kun tale for mig selv, men det var naturligvis en ganske speciel oplevelse. Den kamp med det forløb, kombineret med den nerve og intensitet, der altid er mellem København og Aarhus, gav jo en stemning og en kulisse på et internationalt topniveau. Vi var i hvert fald begge helt euforiske efterfølgende, David og jeg, siger Daniell Askholm til Ekstra Bladet.

Den fan-ansvarlige fortæller videre, hvordan de mange fans blev ellevilde, da det gik op for dem, at en af FCK's egne spillere stod blandt dem.

- David har en helt særlig plads hos klubbens fans, så da det gik op for folk, at han kom, var det til stor begejstring, og den blev så bestemt ikke mindre, da de så oplevede ham støtte drengene på banen på lige vilkår med alle andre fans på tribunen hele kampen igennem, fortæller Daniell Aksholm.

En FC Københavner

Faktisk ville Khocholava gerne have stået sammen med fansene til derbyet i slutningen i april, men da det ikke kunne nå at komme i stand blev det i stedet mod AGF, at han agerede inkarneret FCK-fan.

- Vi taler jævnligt sammen, og mødtes før derbyet i Parken. Her var David nyopereret, men ønskede allerede ved den kamp, at han kunne komme på Sektion 12 og støtte holdet sammen med fansene. Men det var ikke muligt, og vi aftalte derfor at tage derned til kampen mod AGF i stedet.

- Hvad siger det om Khocholava, at han vælger at gøre det?

- At han er FC Københavner, lyder det prompte fra Daniell Askholm.

FC København havde kort inde i anden halvleg smidt en 2-0-føring over styr og var pludselig bagud 3-2. Til sidst var det dog alligevel Jacob Neestrups tropper, der kunne bryde ud i jubel.

Og så kunne Khocholava og co. på lægterne for alvor starte festen.

FC København fører aktuelt Superligaen med fire point ned til FC Nordsjælland, der dog har en kamp i hånden.

FC Nordsjælland får mandag aften besøg af Randers FC.