Glad for at jeg ikke så det

FCK's storaktionær Lars Seier er på bagkant af FC Midtjyllands ydmygelse af københavnerne glad for, at han ikke så kampen og forklarer samtidig, at FCK lige nu er bagud på mange fronter

Hovedstadsklubbens plan var, at Jess Thorup skulle komme til sin gamle hjemmebane i Herning og få den perfekte start i jobbet som ny cheftræner.

Det endte dog i en ren og skær ydmygelse, da den danske mestre kørte FCK fuldstændig over med 4-0. Den værste Superliga-debut for en FCK-træner nogensinde (læs mere her).

Efter det pinlige nederlag strøg FCK-storaktionær Lars Seier til tasterne på Facebook.

'Jeg så ikke kampen, grundet min kones fødselsdag og deraf følgende familiemiddag. Men det er jeg egentlig lidt glad for lige nu.'

'Vi må erkende, at FCK er bagud lige nu. På mange fronter. FCM har, trods et langt mindre budget end os igennem mange år, gjort sig til Danmarks mest veldrevne klub. Mens vi gik i stå. Det er skuffende for os, men flot arbejde af FCM. Længere er den ikke. Tillykke til dem, det er godt gået', skriver han i opslaget.

Artiklen fortsætter under billederne...



Lars Seier (til højre) gik glip af søndagens FCK-ydmygelse i Herning, og det er han egentlig glad for. Foto: Lars Poulsen

Det endte med at blive grimt i Herning. Nu lover Lars Seier, at FCK kommer tilbage til toppen. Foto: Bo Amstrup/Ritzau Scanpix

Efterfølgende forsikrer han de mange FCK-fans om, at klubben nok skal komme tilbage på sporet.

'Men intet er permanent i fodbold. Og vi kommer til at rette FCK op og komme tilbage på toppen igen - det er jeg slet ikke i tvivl om.'

'Processen er i gang, og vi har gjort os mange tanker om det, som vil blive stadig klarere for alle i løbet af de kommende måneder. Men der er behov for ydmyghed og tålmodighed nu i vores elskede klub (ingen af delene er blandt mine forcer, men jeg prøver, for det er nødvendigt).'

Opslaget møder blandede kommentarer fra Facebook-brugere.

'Tak, Lars. Det er lige præcis de ord, jeg havde brug for at høre ovenpå et hård nederlag.'

'AV. Pas nu på med DET ord: Processen... Det smager af BIF.'

'Fornuftige ord, men så lov også lige, at Jess får arbejdsro, uden I blander jer i alt fra ledelsen.'

Med søndagens nederlag til FC Midtjylland har FCK på niendepladsen seks point op til rivalen og syv point op til førende SønderjyskE.

