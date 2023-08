Glemmer det aldrig: - Helt sygt

Roony Bardghji vidste, at han ville chippe målmanden på det sidste og afgørende straffespark efter en vild kamp mod Sparta Prag

Roony Bardghji vidste, at han ville chippe målmanden på det sidste og afgørende straffespark efter en vild kamp mod Sparta Prag

Se alle højdepunkterne fra Sparta-FCK her

Det blev Roony Bardghji, der afgjorde en vanvittig Champions League-kvalifikationskamp mellem Sparta Prag og FC København tirsdag aften i Prag.

Den 17-årige svensker viste nosser af den absolut største slags, da han med det afgørende spark 'panenka-chippede' bolden ind i nettet bag danske Peter Vindahl.

Roony fortalte til Ekstra Bladet kort efter slutfløjt, at han vidste på forhånd, at han ville lave det frække straffespark.

- Jeg var ikke nervøs, inden jeg sparkede. Jeg vidste, at jeg ville sparke som nummer fire, og da de missede to, kunne jeg afgøre det. Jeg vidste på forhånd, at jeg ville chippe den.

- Og sådan nogle situationer kommer aldrig i igen - så det er bare med at nyde det og gøre sit bedste, sagde han til Ekstra Bladets udsendte reporter i Prag.

Roony Bardghji chippede målmanden på det afgørende straffespark, der sendte FCK videre i CL-playoff. Foto: Lars Poulsen

Vil aldrig glemme det

Efter 120 minutter stod der 3-3 i en kamp, der havde et mål efter 20 sekunder, en VAR-annullering, tillægtidsscoringer, forlænget spilletidsscoringer, mange chancer og en vild straffesparkskonkurrence.

Så giver det jo fin mening, at Roony mener, at det er en kamp, han aldrig glemmer.

- Det var helt sygt at være med til. Specielt da jeg var ude på bænken.

- Der var fantastisk stemning, og det var så fedt at fejre det med fansene. Det vil jeg aldrig glemme - hverken mit mål eller øjeblikket med fansene, siger han.

I næste runde af Champions League-playoff skal FC København på en - på papiret - lettere opgave mod polske Rakow.

Vinder de den, kommer FCK i Champions League-gruppespillet.

Ligesom de var sidste år.

