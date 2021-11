Godt FCK-nyt: Klar til Europa efter nytår

FC København har mulighed for at registrere stortalentet Roony Bardghji til de europæiske kampe i det nye år

FCK’s stortalent Roony Bardghji har spillet sin sidste kamp i år.

Den 16-årige svensker er ikke spilleberettiget til Conference League-opgøret mod Slovan Bratislava 9. december, men Jess Thorup kan glæde sig over, at det vil han være næste år.

Københavnerne er allerede klar til 1/8-finalen i marts, og her vil de kunne råde over Roony Bardghji.

UEFA's regler giver mulighed for at registrere op til tre nye spillere efter transfervinduets lukning 31. januar.

Det vil sige, at Roony og eventuelle nyindkøb kan optræde for FC København i turneringen.

I UEFA opererer man med såkaldte A- og B-lister.

B-listen er forbeholdt spillere født efter 1. januar 2000, og der er ingen begrænsning på, hvor stor den må være.

Umiddelbart skulle man tro, at Roony ville kunne skrives på den, men det er et krav, at spilleren har været i klubben i minimum to år.

Den 16-årige svensker har kun været i FCK siden sommeren 2020, og han skal derfor registres på den såkaldte A-liste.

Den må maksimalt have 25 spillere, og fire skal være ’club-trained’. Det vil sige, at de skal have været i klubben i mindst tre sæsoner mellem deres 15. og 21. år.

Har man ikke fire spillere, der lever op til det, bliver det samlede antal på A-listen reduceret.

Jonas Wind er den eneste spiller på FCK's såkaldte A-liste, der opfylder kravet om at være 'club-trained'. Foto: René Schütze

I FC Københavns trup er det aktuelt kun Jonas Wind, der falder ind under kategorien club-trained.

Derfor må københavnerne kun have 22 spillere på A-listen. Det har de lige nu, og det betyder også, at nogen skal ud, hvis Roony skal ind.

Det helt oplagte er naturligvis at strege den korsbåndsskadede kaptajn Zeca fra listen.

Bryan Oviedo er også en spiller, der kan pilles ud uden større problemer, hvis der skal gøres plads til flere nye spillere.

FC København har allerede vundet deres gruppe i Conference League og slipper derfor for at skulle ud i playoff-kampe i februar.

Der trækkes lod til 1/8-finalen 25. februar, og de to kampe afvikles i marts. Finalen i Conference League spilles 25. maj på Arena Kombëtare i Tirana.

Vinderen af den nye europæiske turnering er sikret en plads i Europa Leagues gruppespil i den kommende sæson.