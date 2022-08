Godt han er klogere end mig

Hvis det stod til Rasmus Falk, så spillede han 90 minutter hver gang.

Når man som FCK-profilen har siddet ude i lang tid sidste sæson, brænder man for at vise sig frem på banen.

Det fik han lov til i 68 minutter mod Lyngby, men han var lige i kampens øjeblik ikke enig i udskiftningen.

Viktor Claesson blev dobbelt målscorer, da FCK vandt 3-0 over Lyngby. Foto: Jens Dresling.

- Jeg var irriteret over at blive skiftet ud og håbede, at de havde valgt Hakon i stedet for mig, siger Rasmus Falk og slår så fast med mere alvor i stemmen:

- Men det er jo helt fair, jeg blev skiftet ud. Jeg forstår det jo godt. På den måde er det godt, vi har en træner, der er klogere end mig, siger Rasmus Falk, der blev afløst af anfører Carlos Zeca i sidste del af kampen.

Efter en jævn første halvleg, hvor Mathew Ryan holdt FCK inde i kampen, var Rasmus Falk med til at sætte tingene på plads efter pausen.

Pep Biel fik tilkendt et straffespark, som han også scorede på. Foto: Jens Dresling.

- Vi var halvsløje i starten, men kan nu være tilfredse. Selvfølgelig ville vi gerne have haft flere point i Superligaen, men det kan vi ikke ændre på.

- Nu kan vi se frem mod onsdag, siger midtbaneprofilen, der er optimistisk før returkampen mod Trabzonspor.

- Vi spillede en rigtig klog kamp på hjemmebane. Vi var irriterede over, at vi lukkede et mål ind, siger Falk, der mest af alt glæder sig over, at 3-0 sejren over Lyngby var sæsonens første cleansheet. Den slags giver også selvtillid.

- Mathew er faldet utrolig godt til på vores hold. Men han er jo også ansat til at hjælpe os, siger Rasmus Falk med et skævt smil.

