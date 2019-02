Godt nyt efter FCK-nedtur: Stjernen er tilbage

PARKEN (Ekstra Bladet): Ståle Solbakken håber snart at råde over Viktor Fischer igen.

Den offensive profil har været ude længe, men spiller tirsdag reserveholdskamp i Farum mod FC Nordsjælland.

- Han er et stykke under sin normale form, men nu får han i hvert fald 45 minutter der. Så må vi se, hvordan han spiller, og hvordan kroppen reagerer, sagde Ståle Solbakken, der ikke ville bruge fraværet af Fischer som undskyldning for den flade offensive indsats mod Vendsyssel:

- Nu har vi spillet uden Fischer i fem måneder, så vi kan ikke begynde at snakke om ham nu. Efter han blev skadet ude mod Vendsyssel, har vi hentet ti sejre og to uafgjorte.

- Så dette ville være meget uretfærdigt over for de andre spillere at skrige på ham nu.

FCK var også uden Andreas Bjelland, men Solbakken forventer, at midterforsvareren enten er tilbage allerede i weekenden mod Vejle eller runden efter mod FC Nordsjælland.

Se også: Gave til Midtjylland: FCK storskuffede i Parken

Se også: Bendtner på banen igen: - Jeg har taget det som en mand

Superligaen Indefra: Varme transfer-drømme i AGF

Scorer kassen: Her er lønkongen i DIN Superligaklub