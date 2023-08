Grabara ramt af lightere og pølser: - De opfører sig som landsbytosser

FC København-keeper Kamil Grabara fortæller, at han blev ramt af diverse kasteskyts under den vilde returkamp i Prag

Kamil Grabara jublede vildt foran Sparta Prags inkarnerede fans, da FCK udlignede til 2-2 i tirsdagens vilde opgør på Stadion Letna.

Ifølge den polske keeper var han i sin fulde ret til at hovere, fordi Sparta-fansene havde brugt ham som skydeskive for diverse former for kasteskyts.

Det fortæller Grabara til bold.dk og øvrige medier i mixed zone efter sejren over Sparta Prag.

- Jeg blev haglet til med tusind lightere, pølser og andre ting undervejs i kampen, så jeg følte, at jeg havde al mulig ret til at juble foran dem, siger polakken.

Efterfølgende sender den 24-årige FCK-profil en stikpille til de tjekkiske fans.

- Det er fint. Jeg sætter pris på modstandernes fans, selv om de opfører sig som landsbytosser, lyder det fra Kamil Grabara.

Returkampen mellem Sparta Prag og FCK blev afgjort i en straffesparkskonkurrence, hvor Sparta Prag brændte på to af deres fire spark på Kamil Grabara.

Herefter var vejen banet for 17-årige Roony Bardghji, der som FCK's fjerde sparker sendte holdet endegyldigt videre i Champions League-kvalifikationen.

Løverne er således nået til playoffrunden, som er det sidste led før gruppespillet i den prestigefyldte turnering.

Her skal FCK op imod den polske klub Rakow Czestochowa.

