Grabara spottet i Berlin? - Det dufter det af

- Hvis der har været et billede af Grabara i Berlin, så ville det være rimelig hjernedødt ikke at bekræfte det, siger Neestrup om sin polske keeper

Det var et af de store spørgsmål på transfervinduets sidste dag.

Ville Kamil Grabara blive solgt?

Sådan endte det ikke, og den polske FCK-keeper skifter i stedet først næste sommer, når han skal tørne ud for Wolfsburg, som Ekstra Bladet kunne erfare søndag formiddag.

Den del ville cheftræner Jacob Neestrup ikke forholde sig til efter søndagens 2-0-sejr over Viborg. Til gengæld havde han en smule at sige, da han blev spurgt ind til de videoer, der fredag aften florerede af Grabara i Berlin Lufthavn.

- Han har så været i Berlin. Men altså, jeg kan ikke gå ind i den, lød det i første omgang fra FCK-chefen, inden han blev spurgt til, om han kunne bekræfte, at hans keeper havde været en tur ude at rejse.

- Hvis der har været et billede af Kamil Grabara i Berlin, så ville det være rimelig hjernedødt ikke at bekræfte det.

- Så han har været væk?

- Det dufter det af, ikke? sluttede han.

Skuffet og forundret

Til gengæld var Jacob Neestrup noget med snakkesalig, når det kom til det, der fandt sted onsdag aften, hvor spørgsmål om Kamil Grabaras fremtid pludselig var det store tema, efter at kvalifikationen til Champions League var sikret.

- Jeg har fuld forståelse for, at I spørger til det nu. Fuldstændig.

- Det, der var min pointe forleden, som enkelte hidsede sig en smule op over, var, at hvis Mette Frederiksen indkalder til pressemøde om coronakrisen, så spørger man heller ikke til den nye Femern-forbindelse.

- Når jeg sidder deroppe, efter at vi har kvalificeret os til Champions League to år i streg, så er forventningen fra mig til jer at bare det første spørgsmål går på kampen og Champions League og ikke på noget, som to kommentatorer sidder og gætter på, om der kommer en målmand ind og ud.

Foto: Liselotte Sabroe/Ritzau Scanpix

I stedet mener han, at det burde have været onsdagens bedrift, som medierne i højere grad fokuserede på.

Jacob Neestrup fortæller videre, at det skuffer ham, at man taler den samlede sejr over Rakow ned.

- Jeg synes sgu, det var stort, hvad vi lavede forleden. Og I skal have lov til at være efter mig og os, og det stiller jeg op til.

- Men når et dansk hold gør det, vi gjorde, så er jeg mere skuffet og forundret over nogle af spørgsmålene. Her har det lydt, som om vi mødte Polens nummer ét i deres tredjebedste række i stedet for dem, der vandt det polske mesterskab med ni point sidste år.

På baggrund af Ekstra Bladets historie oplyste FCK i en fondsbørsmeddelelse søndag, at der er modtaget et bud på Kamil Grabara, og at der pågår forhandlinger mellem parterne.

