Grabara viser skrækskade frem

Det var grimme scener, der udspillede sig i Aalborg søndag aften, da Mathias Ross tordnede direkte ind i Kamil Grabara efter bare minutter af Superliga-kampen mellem AaB og FCK.

Høj Claesse: Sejr skæmmet af grimt sammenstød

Det var en tydeligt medtaget FCK-keeper, der måtte lade sig udskifte efter det grimme sammenstød, og Grabara fik endda en hilsen med på vejen fra AaB-fansene ...

Den polske målmand blev fragtet på skadestuen, hvor FC København søndag oplyste, at han skulle overnatte for at blive observeret.

Kamil Grabara ventes ude i flere uger efter sit sammenstød med Mathias Ross. Foto: Henning Bagger/Ritzau Scanpix

Fra hospitalssengen kom Kamil Grabara sent søndag selv med et par opdateringer på sin status.

FCK'eren skrev blandt andet, at han ville være ude med sin skade i et stykke tid, ligesom han lagde et billede på sin Instagram story, hvor han viste sine uhyggelige skader frem.

Uden at skulle ud i de store lægefaglige vurderinger, ser det ud til, at det er gået værst ud over Kamil Grabaras næse, øje og kindben.

Foto: Kamil Grabaras Instagram

Ekstra Bladet har mandag morgen været i kontakt med FC København, der ikke ønsker at komme med nyt omkring Kamil Grabaras tilstand.

Klubben forventes at melde noget ud senere mandag.

