Grim eftersmag: FCK-mareridt i målfest

PARKEN (Ekstra Bladet): 4-2 og tilbage til virkeligheden for Ståle Solbakkens tropper.

FC København holdt i første halvleg legestue, da Superligaens bundprop fra Silkeborg lørdag eftermiddag var på besøg.

Forskellen på top og bund i Superligaen blev før pausen udstillet i en sådan grad, så det var pinligt at se, hvor lidt oprykkerne fra Silkeborg kunne og ville i de første 45 minutter. 4-0 stod der og så var den kamp afgjort.

Nicklas Bendtner kom ind i 4-2-sejren mod Silkeborg, men løverne blev ramt af to nye skader til profiler. Foto: Jan Sommer

Men advarselslampen må tændes hos FCK-spillerne. For indsatsen efter pausen var slap og uengageret. Silkeborg fik reduceret to gange efter passivt spil i FCK-forsvaret. Og i begge tilfælde var det topscorer Ronnie Schwartz, der var på pletten i feltet.

18.393 tilskuere i Parken så et opgør, hvor der blot skulle gå få minutter, før hjemmeholdet kom i front. Rasmus Falk spillede Pierre Bengtsson i dybden. Svenskeren sendte bolden fladt foran mål, hvor Pieros Sotiriou og Jeppe Gertsen kæmpede om bolden med det resultat, at Silkeborg-stopperen havde sidste fod på bolden, da den gik i mål.

Jens Stage blev knæskadet, og måtte støttes ud - Viktor Fischer blev skadet under opvarmningen. Foto: Jan Sommer

Midtvejs i halvlegen blev det 2-0, da Jeppe Okkels begik et klodset straffespark på Karlo Bartolec. Pieros Sotiriou var sikker fra pletten.

Inden der var spillet en halv time, var der scoret på ny. Karlo Bartolec serverede et indlæg til Pieros Sotoriou. Det gav en returbold fra Rafael Romo, som Michael Santos fulgte op på og scorede sikkert.

Kort efter måtte Rafael Romo igen hente bolden ud fra de blafrende netmasker. FCK-kaptajn Carlos Zeca tog chancen uden for feltet, da ingen gik til ham. Bolden sejlede i mål tæt op ad den ene opstander.

4-0 efter en halvleg, hvor Silkeborg mest af alt lignede en samling amatører, der var faret vild i Parken.

Stage ud med skade

For Ståle Solbakken var det dog ærgerligt, at Jens Stage før pausen måtte hjælpes fra banen, da han fik en knæskade. I skrivende stund er det uvist om det får betydning for hans deltagelse torsdag mod Malmö. Men godt så det ikke ud, da Stage måtte støtte sig til to fra lægestaben.

Viktor Fischer måtte også trække sig kort før kampstart. Det var planen, han skulle have spillet, men et stramt baglår var årsagen til, at Pep Biel spillede fra start.

Nu skal Ståle Solbakkens tropper tilbage til virkeligheden. Den virkelighed hedder Malmö torsdag i Europa League og rivalerne fra Brøndby søndag på udebane.

