Grim FCK-sejr: Nærmer sig CL-drømmen

Se karaktererne: Et ellers slattent FC København-mandskab forsvarede en 1-0-sejr hjem mod polske Rakow og nærmer sig drømmen om Champions League for andet år i træk

FCK har det ene ben i Champions League-gruppespillet.

For på en sjaskvåd bane i polske Sosnowiec, var det de danske mestre, der - med heldet på sin side - sikrede sig en 1-0-sejr over Raków Częstochowa i playoff-runden.

Allerede efter ni minutter fik de 11.600 fremmødte polske fans sig en kold dukkert, da et indlæg fra FCK's Mohamed Elyounoussi blev rettet af og gik i nettet.

Derfra var det en rodet affære på en plæne, der mest af alt mindede om en skøjtebane. Kortvarigt lignede det dog, at FCK ville snuble, men en yderst snæver VAR-kendelse annullerede hjemmeholdets scoring på grund af offside.

Derfra holdt det hårdt for gæsterne.

Efter pausen var det nemlig Rakow, der var med et hav af chancer burde have scoret mindst én gang. Skarphed havde de polske mestre dog ikke noget af, og så kunne Jacob Neestrups mandskab i stedet rejse hjem med et fornuftigt resultat i bagagen.

Det begynder så småt at dufte af Champions League i København. Men spillet? Det var ikke noget at råbe hurra for.

Returopgøret i Parken spilles næste onsdag.

Se Ekstra Bladets karakterer til FC København her: