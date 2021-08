Grim velkomst: Nu ville de ønske jeg var død

Det var ikke noget varmt gensyn, Kamil Grabara fik med Aarhus og AGF-fansene.

Tværtimod.

Inden kampstart gjaldede den sædvanlige hjernedøde sang fra fansene om at slå en modspiller ihjel.

Denne gang var det Kamil Grabara, der skulle slås ihjel ifølge AGF-fansene. Tidligere på sæsonen i Aalborg var det Henrik Dalsgaard.

Ved føromtalte kamp i Nordjylland var FC Midtjylland oppe at ringe over tonerne fra tilskuerrækkerne. Kamil Grabara tog det denne søndag, selvfølgelig, iskoldt...

- Jeg dør helt sikkert på et tidspunkt. Men jeg har da ikke travlt med det...

Kamil Grabara kunne kun trække på smilebåndet over AGF-fansenes smædesange mod ham. Foto: Bo Amstrup/Ritzau Scanpix

- Men du hørte sangen inden kampen?

- Ja. Men jeg forstår ikke dansk, så jeg var bare glad for at de sang mit navn... Det var nogle af mine holdkammerater, der måtte fortælle mig, at de ville slå mig ihjel. Det er vel prisen for at skifte til FCK, lød det knastørt fra polakken, der har en glorværdig fortid i AGF ad to omgange.

- Hvordan har du det med, at de synger sådan?

- De må synge, lige hvad de vil. Det betyder bare, at jeg har betydet noget særligt for dem. Jeg har knust deres hjerter, så jeg forstår deres frustrationer.

- Hvordan er dit forhold til AGF-fansene nu?

- Det var et rigtig fint forhold, da jeg havde AGF-logoet på brystet. Nu ville de ønske, jeg var død. Sådan er fodboldverdenen åbenbart, lød det fra Kamil Grabara, der selvfølgelig kunne tage lidt lettere på det hele efter FCK's præstation i Aarhus...

Læs mere om Mohamed Daramy og de andre guldfugle i Superligaen, der satser på et sommersalg (PLUS).