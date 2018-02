Grønkjær fik bare fem måneder: Ville gerne have været der længere

Jesper Grønkjær nåede blot at repræsentere Atletico Madrid i en halv sæson, inden han måtte rejse videre i 2005

Når FC København i aften tager i mod Atlético Madrid i Europa League, så er der samtidig en kamp mellem to klubber, der står Jesper Grønkjærs hjerte nær.

Han spillede fra januar 2005 i Atlético Madrid og efter en kort periode hos Stuttgart, landede han i den danske hovedstad, hvor han tørnede ud for FC København i fem sæsoner.

Selvom det kun blev til fem måneder i den spanske hovedstad, så var det ikke på grund af utilfredshed, at den danske kantspiller tog videre.

- Først og fremmest må jeg sige, at det er ærgerligt, at jeg kun var der et par måneder, siger han til den spanske avis Marca.

- Dengang var der nogle økonomiske problemer i klubben, der gjorde, at jeg måtte rejse igen, men jeg kunne mærke den energi og lidenskab, som fansene udtrykte på Calderón. Jeg ville have elsket at blive længere.

FCK har muligheder

Jesper Grønkjær er den eneste dansker, der har spillet i Atlético Madrid, og med sin fortid hos begge af dagens modstandere i Parken, giver han følgende vurdering af aftenens Europa League-kamp.

- Jeg forestiller mig en kamp, hvor Atlético er stor-favorit. De er med i toppen af den spanske liga, og lige nu kæmper FCK med spillet i den danske liga.



Alligevel vurderer den tidligere landsholdsspiller, at der er muligheder for FC København.

- Atlético er favoritter, men der er tre eller fire FCK-spillere, der kan blive farlige. Problemet er, at FC København har måttet sælge sine bedste spillere, og det har ændret for meget i de sidste fem år.

Og netop salgene af Nicolai Jørgensen (Feyenoord), Thomas Delaney (Werder Bremen), Mathias Zanka (Huddersfield) og Cornelius (Atalanta), har stor betydning for de nuværende præstationer fra FC København, vurderer Grønkjær.

- Det er ikke det samme hold, det var for seks måneder siden. De har stadig nogle gode spillere, og er den største klub i Skandinavien. Der er hentet nogle spændende spillere i Victor Fischer og Robert Skov, og så har de en god målmand i Robin Olsen og andre, der kan spille på højt niveau.

Debuterede mod Real Madrid

19 kampe blev det til i Atlético Madrid-trøjen, og selvom det ikke er mange, så har Jesper Grønkjær gode minder der fra.

- Det bedste minde var min debut i januar 2005 mod Real Madrid. Vi tabte, men det var en god kamp.

- Det var også specielt at vinde mod Valencia og Sevilla. Og så vandt jeg over FC Barcelona på Camp Nou, men det var held, så vidt jeg husker.

Efter en flot karriere som også bragte ham forbi Ajax og Chelsea vendte han i 2006 hjem til Danmark, hvor FC København var det naturlige valg for nordjyden.

- For mig var det det perfekte tidspunkt at vende tilbage. Jeg faldt godt til i København, og FCK er den største klub i Danmark og i Skandinavien. Der var mange internationale spillere.

- Vi spillede Champions League, Europa League, vandt titler - vi spillede god fodbold.

