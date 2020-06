Groggy målhelt klar til Brøndby

Den dobbelte målskytte Mohamed Daramy måtte udgå af opgøret mod AaB, men manager Ståle Solbalkken er overbevist om, at angriberen er klar til søndagens derby

PARKEN (Ekstra Bladet): To flotte mål og et gok i nødden.

Sådan kan Mohamed Daramys arbejdsdag onsdag aften i Parken opsummeres.

Det 18-årige stjerneskud scorede i første halvleg begge sin klubs mål i 2-0-sejren over AaB, inden han kort inde i anden halvleg måtte humpe fra banen.

Efter en luftduel med Mathias Ross endte Daramy i græsset og tog sig straks til hovedet.

Han kunne ikke fortsætte og støttet af folk fra sundhedssektoren, forsvandt han ned i omklædningsrummet.

Daramy var groggy efter at være blevet ramt i hovedet i en luftduel. Foto: Jens Dresling

Det så ikke godt ud, men manager Ståle Solbakken er overbevist om, at han kan råde over den formstærke unge angriber i søndagens derby på Brøndby Stadion.

- Jeg tror ikke, at det er noget, Han fik en på hovedet, men havde is på knæet! Jeg håber, at det hele går. Han blev nok lidt forskrækket.

- Så I frygter ikke en hjernerystelse?

- Nej, han har det godt. Jeg tror bare, at han fik sig en lille forskrækkelse, sagde Ståle Solbakken, der kunne se Mohamed Daramy vise noget af den kynisme foran mål, som nordmanden tidligere har efterlyst fra stortalentet:

- Han vokser og vokser i takt med, at han har fået mere og mere spilletid. Jeg synes, at han gør det godt.

FC København spillede en stærk første halvleg mod AaB, hvor sejren blev grundlagt af de to Daramy-scoringer.

Han er nu oppe på tre mål i Superligaen i denne sæson - alle sat ind efter coronapausen.

