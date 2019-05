Guld-rekord: FCK-mestre skriver historie

FC København havde ikke været danske mestre i mange minutter i går, før spørgsmålet begyndte at melde sig første gang: Hvordan rangerer det her FCK-hold i forhold til fortidens storhold?

Vurderer man udelukkende på point, er de nykårede danske mestre det bedste hold, Superligaen har set. Det har i løbet af 33 kampe opnået 82 point, hvilket er ét mere end det legendariske 2012/11-mandskab.

De mange point betyder et gennemsnit pr. kamp på 2,48. Det er der ingen Superliga-hold, der har overgået før. Hverken i periode med 33 kampe eller det nye format med 36 kampe for mestrene. Igen er 2010/11-sæsonen næstbedst med 4,45 point i snit.

Viktor Fischer var selvsagt i ren eufori, da FCK sikrede sig sit 13. mesterskab i Parken mod rivalerne. Foto: Lars Poulsen

Ståle Solbakken mener dog, at holdet fra netop den sæson og FC Københavns seneste mesterhold var bedre end det nuværende.

- Jeg tror faktisk, at de bedste FCK-hold var i 10/11 og 16/17 i forhold til Champions League. Fodbolden var måske lidt anderledes, lidt mere effektiv, vi var lidt mere direkte, sagde manageren til 3+ i går.

I 2010/11 nåede FC København ottendedelsfinalerne i Champions League, mens 2016/17-udgaven var i gruppespillet og fik ni point med Leicester City, Porto og Club Brugge. Derefter tabte det til Ajax i Europa Leagues ottendedelsfinaler.

Mens FC København altså i går sikrede sig klubbens 13. mesterskab, kan det nuværende hold stadig nå at miste positionen som det med det højeste poinitsnit. FCK skal have mindst to sejre og én uafgjort ud af de sidste tre kampe. Ellers falder snittet til under niveauet fra 2010/11.

Som oversigten herunder viser, har de seneste tre år i det hele taget budt på mesterhold med høje gennemsnit. Også FC Midtjyllands snit fra i fjor og FC Københavns 2016/17-hold indtager en plads i top 4.

Opgørelsen går ikke længere tilbage, da Superligaen i begyndelsen af 1990'erne fortsat belønnede sejre med to point. Derfor er de tal ikke sammenlignelige med de seneste sæsoners.

