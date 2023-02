Guldjagt: FCN-flop gav blod på tanden

FCK-spillerne fik at vide i pausen, at FC Nordsjælland havde dummet sig, og det gav ekstra benzin til at stå imod i Silkeborg

Kamil Grabara var banens bedste, da FC København i Søhøjlandet fik den perfekte indledning på forårets guldjagt.

Polakken leverede et hav af store redninger, og var i høj grad skyld i, at FCK allerede nu har hentet to point på guldkonkurrenterne fra Farum.

- Job done. Der er ikke meget, der har ændret sig. Jo, vi kan selv afgøre det nu, men hvis vi bliver ved med at fokusere på at vinde hver kamp, så bliver vi mestre, sagde Kamil Grabara, der dog alligevel krøb til korset.

- Vi fik at vide i pausen, at FC Nordsjælland havde smidt to point sent i kampen, og det gav blod på tanden. 'Vi kan ikke fucke op nu', sagde vi til hinanden, lød det fra den polske keeper, der også fandt den såkaldte positive arrogance frem, som han er elsket for i hovedstaden.

Kamil Grabara leverede den ene klasseredning efter den anden. Foto: Claus Bonnerup

Store redninger

- Hvor afgørende blev dine store redninger på friløberen og dobbeltredningen?

- Hvem siger, det var store redninger? Det var bare redninger. Det er derfor, jeg er med. Jeg skal lave sådanne redninger, hvis vi skal blive mestre, lød det knastørt.

Når nu Kamil Grabara havde én af de dage, hvor han ikke ville rose sig selv, var det godt, at Kent Nielsen stod og lyttede lidt med i kulissen.

Kent Nielsen kunne kigge misundeligt til på Kamil Grabaras redninger. Foto: Bo Amstrup/Ritzau Scanpix

Silkeborg-chefen var ikke i tvivl om at FCK-keeperen blev udslagsgivende.

- Fodbold handler om individuel kvalitet. Vi havde et par store chancer i hver af begyndelserne af halvlegene, som vi ikke fik udnyttet, fordi Grabara er en meget dygtig målmand. Det vidste vi på forhånd, men FCK vandt, fordi de havde individuel kvalitet, sagde Kent Nielsen, der uddybede.

- Jeg går op i effektivitet. Jeg giver ikke meget for expected goals (XG, red.), som vi vidst nok vandt på, så det viser lidt om, at Kamil Grabara var kampafgørende.

Fantastisk frisparksmål

Også Christian Sørensen brændte igennem for FC København denne søndag.

Christian Sørensen kunne juble over sit første mål for FCK. Foto: Claus Bonnerup

Backen svingede et fantastisk frisparksmål i kassen, og han havde luret, at Silkeborg-defensiven stod svagt på dødbolden.

- Jeg kunne se, Nicolai Larsen stillede sig lidt for meget midt i målet, og jeg havde udset mig, at muren ikke var særlig høj. Så jeg sagde til Diogo (Goncalves, red.), at jeg havde en god følelse. Det var flot af ham at give bolden til en spiller med så mange 1. divisionskampe, lød det med et grin fra den tidligere Viborg-spiller.

I det hele taget fik Christian Sørensen bevist, at al den snak om en ny FCK-back har været overflødig.

- Målet betød meget for mig personligt, fordi mange har peget på, at FCK er blevet voldsomt svækket på venstre back. Det synes jeg jo ikke, og derfor var jeg glad for at bevise det.