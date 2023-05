Guldkrigen er i gang: - De står i kø foran kameraet

Ét point.

Det er hvad, der skiller FC København og FC Nordsjælland i toppen af Superligaen med kun to runder tilbage. Med andre ord er der lagt op til en gyser-afslutning.

Det betyder også, at den mentale krig er i fuld gang.

I løbet af ugen har FC Nordsjællands Oliver Villadsen og flere andre stukket til københavnerne ved at sige, at de regner med, at FCK snubler, når de mandag gæster Viborg.

Nogle udtalelser som cheftræner i FC København, Jacob Neestrup, godt har bidt mærke i. Det fortæller han til Ekstra Bladet efter klubbens træning torsdag.

- Vi har godt bemærket, at flere af deres profiler har stået i kø foran kameraet for at sige, at de er helt sikre på, at vi snubler.

- Men vi må gøre vores arbejde og have fokus på os selv. Det har vi vist haft meget godt held med indtil videre.

- Hvordan tolker du deres udtalelser?

Annonce:

- Det har jeg ikke rigtig nogle kommentarer til. Det må du tage med dem. Men det er da blevet bemærket, lyder det med et lille smil fra Jacob Neestrup.

Jacob Neestrup har allerede sikret sig pokaltitlen og er lige nu i førersædet til at snuppe DM-guldet. Foto: Jens Dresling/POLFOTO

Klart budskab

Der er ellers ikke noget at sige til, hvis nerverne er begyndt at melde sig blandt spillerne i FC København.

For efter en sæson, der har været alt andet end rolig, står de nykårede pokalmestre med de bedste kort på hånden forud for de resterende runder.

Efter et par fridage var FC København torsdag tilbage på træningsbanen på Frederiksberg, hvor spillerne blev mødt af en Jacob Neestrup, der havde et klart budskab med.

- Det handler om at bevare roen og glæden. Det er derfor, mange er startet med at spille fodbold, og det er det, vi har kæmpet for i så lang tid.

- Så skal vi også huske at nyde de her kampe og gøre alt, hvad vi kan for at bringe vores styrker i spil. Det må være det, det handler om, siger Neestrup.

Der var jubel og glæde hos FCK-spillerne, efter de i weekenden slog AGF. Mandag venter en ny gyser mod Viborg. Foto: Kenneth Meyer

Annonce:

Fortrøstningsfuld

FCK-chefen er derfor også fortrøstningsfuld forud for mandagens ultravigtige kamp, selvom truppen de seneste uger har været hårdt ramt af karantæner og skader.

- Vi står godt. Men vi har også stået godt, når mange spillere har været ude. Vi er kommet igennem det, og vi er der i dag, fordi alle spillerne har leveret.

- Ja, der har lige været tre uger, hvor det hele ikke lige sad i skabet, men det er jo sådan, det er. Uanset hvem der spiller på mandag, så er det med mindsettet om, at vi skal vinde den fodboldkamp, og at vi skal vinde et mesterskab til FC København.

FC København gæster mandag eftermiddag Viborg, inden FC Nordsjælland efterfølgende skal en tur til Brøndby.