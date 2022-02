Gylden FCK-handel

Resultaterne fejler ikke noget for FC København, der til gengæld har masser af ting at rette op på før kursen mod guldet virker sikker

Endnu en kamp. Endnu et frispark. Denne gang Vavro.

Og så virker FCK-toget på skinner mod et længe ventet mesterskab.

Men som solskinnet i februar kan narre folk til at tro, at foråret venter lige om hjørnet, så snyder solskinnet i løvernes resultater.

På Viborg Stadion brokkede en af de tunge drenge i hjemmeholdets stab sig ved pausen sig over for Ekstra Bladet og kaldte De Grønne for ’tøsedrenge på bolden.’ efter første halvleg.

Observationen var velanbragt. For selv om FCK var foran 1-0 så var der genkendelige problemer fra OB-kampen at spotte.

Carlos Zecas skade betyder fortsat, at løverne ikke har en dedikeret mand på midtbanen til at lukke hullerne foran det centerforsvar med Danis Vavro og Nicolai Boilesen, der har en tendens til at stille sig ret lavt i perioder.

Foto: Bo Amstrup/Ritzau Scanpix

Rasmus Falk blev frækt forsøgt i Zeca-rollen før pausen, og rent defensivt efterlod det så store områder lige foran Vavro og Boilesen, at havde Viborg haft en Jakob Breum eller Issam Jebali til drive ind i de positioner, så havde løverne fået lige så store problemer som mod OB.

Viborgs Justin Lonwijk og Jakob Bonde skulle bruge en pausesnak med cheftræner Jacob Friis til at opfatte, at mulighederne i kampen ikke lå ude over kanterne, men i smørhullet foran FCK’s forsvar.

På det tidspunkt havde Viborgs allerede haft bud efter udligningen, da Jakob Bonde ramte stolpen i slutspurten op mod pausen.

Det blev bare et forvarsel om det der var i vente efter pausen.

Jess Thorup justerede i forbindelse med pausen sin formation for at adressere svaghederne defensivt. Pep Biel blev skubbet op foran sammen med Khouma Babacar – og så forsvandt Paul Mukairos vellykkede tryk over venstrekanten og Peter Ankersen trillede hjem i hulen.

Det er naturligvis ikke forbudt at stille sig ned og forsvare en 1-0 udesejr hjem mod Viborg. Mange mesterskaber er skabt på at forsvare grimme et-måls føringer i fjendeland og så stikke kniven ind til 2-0, som Nicolai Jørgensen gjorde i overtiden.

Det er bare værd at hæfte sig ved, at løverne har bøvlet med… OB og Viborg.

Tænk sig hvis Sebastian Grønning stadig havde patruljeret rundt i Viborg-trøjen, så var det formentlig blevet et knapt så lykkeligt slutfacit for løverne.

Det er der, hvor de virkelige panderynker kan begynde at tegne sig for FCK. For det er netop kvaliteten hos modstanderne, der har manglet i de to første kampe.

Og tænk samtidig på, at Davit Khocholava endnu ikke har været i kamp efter vinterpausen, og georgieren med rødderne i Shakhtar Donetsk virker dybt, dybt berørt af den krig, der lige nu præger alt.

Han ligner ganske enkelt ikke en mand, der mentalt er i stand til at træde ind på banen.

Se frem mod kampene mod PSV Eindhoven, Brøndby og FC Midtjylland, hvor kvaliteten får et nøk op, og FCK’s organisation bliver for alvor udfordret.