Gyldent håndtryk: Så meget scorer FCK-boss efter pludseligt farvel

Anders Hørsholt fik i januar 2018 sparket som direktør i Parken Sport & Entertainment, men FCK-bossen forlod ikke sit kontor i Parken tomhændet.

Hørsholt fik et gyldent håndtryk på 3,9 mio. kr. Det fremgår af Parkens årsrapport for 2018.

Ifølge bestyrelsesformand Bo Rygaard var der 'ingen dramatik i Anders' afsked'.

- Vi skilles som venner og i fin, fælles forståelse, sagde formanden for godt et år siden og afviste samtidig, at der skulle have været tale om en fyring.

Men ikke desto mindre kom Anders Hørsholts farvel som en overraskelse for mange.

Hørsholt var en del af Parken-koncernen i 15 år og leverede flere flotte regnskaber i sin tid, selvom heller ikke han formåede at få smertensbarnet fitness.dk på rette kurs.

Anders Hørsholt i selskab med Ståle Solbakken efter mesterskabet i 2016. Foto: Lars Poulsen

Bo Rygaard ville i forbindelse med Anders Hørsholts farvel ikke fortælle, hvilken afskedspakke direktøren tog med sig ud af døren.

- Det hører til privatlivets fred, hvad man forlader selskabet med herinde. Det er vi for professionelle og for store til at inddrage pressen i, lød beskeden fra bestyrelsesformanden.

Parken er dog forpligtet til at oplyse, hvad koncerndirektionen får i samlet vederlag, og af regnskabet fremgår det, at Anders Hørsholt har fået i alt 4,3 mio. kr. i 2018.

Den tidligere direktør har fået 400.000 kr. i løn og bonus, mens fratrædelsesgodtgørelsen var på 3,9 mio. kr. I 2017 tjente han 3,35 mio. kr. som direktør i Parken.

Hans afløser, Jan Harrit, aflønnes af Lalandia og fik i 2018 lige knap 2,7 mio. kr. i løn.

