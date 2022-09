Hård dom over 'PC': - Det er ikke lykkedes

FC København kommer til at handle på en hidtil uset høj hylde.

Sådan lød budskabet fra FCK-sportschef, Peter Christiansen, da han var gæst i 'Købmændenes Klub' på Discovery i foråret.

Københavnernes vindue har budt på tilgange af Andreas Cornelius (Trabzonspor), Matthew Ryan (Real Sociedad) og Christian Sørensen (Viborg FF), Mohammed Daramy (Ajax) er kommet på en lejeaftale, mens Victor Claesson (fri transfer), Denis Vavro (Lazio) og Lukas Lerager (Genoa) har fået permanente aftaler.

Dygtige spillere, der efterlader et indtryk af et styrket FC København-hold. Men er de fra en 'uset' høj hylde? Not so much, mener Mikkel Bischoff, der er ekspert på Discovery.

- Han byggede jo forventningerne op til, at der skulle komme noget helt vildt. Og det er ikke lykkedes.

- Ryan er en kæmpe forstærkning i målet. Han kan måske gå ind under den kategori. Men jeg tror, folk tænkte mere end det, da de hørte 'PC' sige det, siger Mikkel Bischoff til Ekstra Bladet.

Jess Thorup og 'PC' får hverken Kasper Dolberg eller Jacob Bruun Larsen at se i den hvide trøje, som de nok havde ønsket. Foto: Tariq Mikkel Khan

Udover Matthew Ryan, der har masser af Premier League-erfaring, stod FC København for vinduets største handel i Andreas Cornelius, mens Daramy blev hentet hjem på lån fra Ajax.

- De har vist sig frem i FC København før. Daramy er ikke bedre, end han var, da han forlod klubben. Og Cornelius har spillet rigtig godt i sine tidligere perioder i FCK. Uset er det ikke, men det er en høj hylde, siger Mikkel Bischoff.

Det er ikke, fordi 'PC' ikke har forsøgt at hente store stjerner.

Bedst illustreret, da han og Jess Thorup blev spottet i Tivoli sammen med angriberen Cyriel Dessers fra Genk.

Handlen endte som bekendt med at falde til jorden, fordi nigerianeren valgte italienske Cremonese.

Siden kunne Ekstra Bladet fortælle, at Mainz-angriberen Marcus Ingvartsen havde afvist FCK.

Og onsdag meldte B.T. så, at 'PC' desuden både havde forsøgt at lokke Kasper Dolberg og Jacob Bruun Larsen til klubben. Dolberg valgte spanske Sevilla i stedet, mens Jacob Bruun Larsen ikke var klar til at vende hjem endnu.

Er de her afvisninger en våd klud i ansigtet på 'PC' i forhold til FCK's strategi?

- Ja, det tror jeg. FCK har mange penge og kan sætte en rigtig fornuftig lønpakke sammen.

- Der er ingen tvivl om, at han har forsøgt. Det har bare ikke været muligt. Men han skal have ros for at forsøge.

- Nogle gange har FCK, selvom de spiller i Champions League, deres naturlige plads i fødekæden. Når Sevilla kommer og vil have Dolberg, så vælger han dem over FCK, siger Mikkel Bischoff.

Regner man på de tal, der har været fremme i medierne, går FC København ud af vinduet med et overskud på knap 10 millioner kroner, når Pep Biels forventede skifte til Olympiakos er gået igennem.

Dermed har man ikke valgt at spendere nogle af de 125 millioner kroner, klubben netop har indkasseret qua kvalifikationen til Champions League.

- Jeg synes ikke, vinduet har levet op til det, som man har kunnet håbe eller forvente. Jeg tror, mange fans sidder og tænker: 'Vi har mistet vores bedste spiller i Pep Biel, og er vi egentlig blevet så meget bedre?' siger Mikkel Bischoff.

