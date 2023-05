Hård kritik af FCK: - Direkte katastrofalt

FC København er for tyndt besat i det centrale forsvar og angreb. Truppen står lige nu svagt stillet på flere positioner midt i den spændende guldkamp i Superligaen, og det er noget, FCK burde have garderet sig mod.

Det mener Mikkel Bischoff, der er fodboldekspert på Discovery, forud for søndagens derby mellem FCK og Brøndby.

I det centrale forsvar har FCK kun 19-årige Valdemar Lund til rådighed til derbyet på den københavnske vestegn.

Forsvarspillerne Denis Vavro og Kevin Diks er ude med karantæner, mens Nicolai Boilesen og David Khocholava er skadede.

- Det er en trup, der er tynd på nogle positioner. I midterforsvaret har FCK fem spillere, men problemet er, at de fleste af dem er ude.

- Det vidste FCK jo også godt lidt, da man startede op i år, fordi Boilesen allerede var ude på det tidspunkt. Jeg synes, de har efterladt sig selv lidt for tynde på den position, siger Bischoff.

Annonce:

En endnu hårdere kritik har Bischoff af FCK-angrebet, hvor adskillige af nyindkøbene i de seneste transfervinduer ikke har slået til.

Det drejer sig om spillere som Khouma Babacar, Mamoudou Karamoko, Paul Mukairu, Akinkunmi Amoo, Luther Singh og Andreas Cornelius.

- I angrebet har FCK også været uheldige med det ene og det andet. Man kunne måske ikke forvente, at Cornelius ville spille så få kampe på grund af skader.

- Men at alle de andre, de har hentet ind, har været så dårlige, at de ikke gider at bruge dem, er deres egen skyld.

- Når man tænker på, hvor mange penge FCK har brugt på dem, der er hentet ind til offensiven, så er det en katastrofe, mener Bischoff.

Han forventer en udrensning af de mange fejlindkøb i sommerens transfervindue.

- Der er ikke en eneste af dem, der har spillet særligt meget. Og jeg går stærkt ud fra, at de fleste af dem er væk til sommer, lyder det fra Bischoff.

Annonce:

Det har ikke været muligt at få en kommentar fra FCK-sportsdirektør Peter Christiansen, som står for køb og salg af spillere.

FCK meddeler, at man ikke ønsker at gøre status, før Superligaen og pokalfinalen 'har fundet en afklaring'.

I stedet for at bruge en klassisk frontangriber har FCK-træner Jacob Neestrup benyttet Hakon Haraldsson som falsk 9'er.

Den 20-årige islænding er dog kun noteret for fire ligamål i løbet af sæsonen og har ikke scoret i de første seks kampe i mesterskabsspillet.

Bischoff roser Mohamed Daramy, men påpeger, at FCK-kantspilleren er hentet på en lejeaftale i Ajax og til sommer står til at skulle tilbage til Holland.

- Daramy har været god at få hjem, men ellers har meget af det andet, der er hentet ind til offensiven været direkte katastrofalt, siger Bischoff.

Mens Daramy har taget spilletiden på den ene kant, har FCK på skift gjort brug af Diogo Goncalves og Jordan Larsson på den anden kant.

Annonce:

- Neestrup har ikke haft så meget at arbejde med. Det er tankevækkende, at det er de unge spillere, som de har hentet op fra egne rækker, der har præsteret bedst og været bærende set over hele sæsonen.

- Indkøbene skal FCK ikke regne med, for de kommer ikke til at spille en rolle. Men Rasmus Falk, Lukas Lerager, Denis Vavro og Viktor Claesson skal også være med til at bære det sammen med de unge, fastslår Bischoff.

Poul Hansen, der er fodboldekspert på Viaplay, er overrasket over, at FCK-truppen har præsteret så svingende i mesterskabsspillet.

- FCK's formnedgang i de seneste kampe havde jeg ikke forudset. Det kommer bag på mig, at de med den trup præsterer så dårligt, siger Poul Hansen og tilføjer:

- Kampen mod Brøndby er den suverænt værste kamp for dem. Selv om Brøndby ikke har en god sæson, så kan de stadig slå FCK, og det vil betyde meget for Brøndby, at FCK ikke vinder mesterskabet.

FCK's kamp ude mod Brøndby spilles søndag klokken 16.