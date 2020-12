Hård kritik af FCK's Dubai-tur

FC Københavns beslutning om at rejse på træningslejr i Dubai i januar trods tidligere udmeldinger om ikke fremover at besøge det kontroversielle rejsemål, vækker vrede, ikke mindst blandt klubbens egne fans.

De kalder beslutningen om at tage til Dubai, der ikke er kendt for at have den store respekt for menneskerettigheder, for såvel ’tonedøv’ som ’skuffende, dum, tåbelig, skandaløs´’ og ’helt uden mening’ på klubbens egen Twitter-profil.

Flere af dem fortæller også, at de nu vil have penge retur for deres sæsonkort.

Klubben, der sidste år var under hård kritik for at tage til Dubai og i den sammenhæng meddelte, at det ville man ikke gøre fremover, var forberedt på at komme i modvind.

- Vi har naturligvis haft den politiske situation i området med i vores overvejelser, men i den aktuelle situation er det sportsligt set den eneste brugbare løsning for os, er bestyrelsesmedlem og midlertidigt sportslige ansvarlige, William Kvist, citeret for på klubbens hjemmeside.

- Vi er klar over, at ikke alle vil være enige i vores prioritering. Det respekterer vi, og vi vil ikke forsøge at overbevise de uenige, men blot at gøre opmærksom på de overvejelser, der ligger til grund for vores prioritering.

Onsdag meldte klubben ud, at man ikke kan rejse til Portugal på grund af corona-pandemien og i stedet rejser til Dubai fra 10. til 25. januar.

I en kommentar fra FC Københavns officielle fanklub på Facebook hedder det:

'I lyset af, at klubben har erkendt, at der er problemer med menneskerettighederne i UAE, så stiller vi os uforstående over for, at man alligevel prioriterer træningsfaciliteter over menneskerettigheder'.

'Vi vil opfordre til, at FCK sætter menneskerettigheder over sport, og finder et alternativ, der ikke støtter styret i et land, hvor gæstearbejdere arbejder under slave-lignende forhold, og hvor homosexualitet straffes med fængsel op til 10 år.'

Andreas Bjelland nyder solen i Dubai, hvor menneskerettighederne til gengæld fører en tilværelse i skyggen. Foto: Lars Poulsen

Jens Sejer Andersen, international direktør for Play the Game, der kæmper for gennemsigtighed i sport, ser også kritisk på beslutningen.

- Det har været opmuntrende at se, at mange europæiske klubbers fans lige som FCK’s har engageret sig i menneskerettighedsspørgsmål, for det er helt afgørende for, at de store forbund åbner øjnene for problematikken, siger han til Ekstra Bladet.

- Det er klart at coronasituationen giver nogle særlige udfordringer, men det er svært at argumentere imod, at situationen i emiraterne er helt anderledes end i resten af verden.

- Måske burde de danske klubber bare acceptere, at man ikke løser coronaproblemerne ved at skabe andre problemer - som for eksempel ved at støtte lande, hvor befolkningen ikke har et minimum af fritidsrettigheder, siger han.

William Kvist forsvarer beslutningen om, at cheftræner Jess Thorup og spillerne tager til Dubai januar. Foto: Lars Poulsen

Han påpeger, at der dog er stor forskel på, at professionelle sportsklubber vælger at lægge træningslejre i de arabiske lande og så den udfordring, der ligger i at VM i 2022 er henlagt til Qatar.

- Det kan være svært for danske klubber og forbund at sige fra, når der på internationalt plan er truffet beslutninger, der i vores øjne er kontroversielle.

- Men klubberne har frit valg på alle hylder og fuld selvbestemmelsesret, når de planlægger deres træningslejre, og derfor burde de kigge efter lande, hvor der ikke er så store udfordringer med menneskerettighederne, lyder det fra Jens Sejer Andersen.

Brøndby meldte tirsdag ud, at man bliver hjemme i Danmark i år, mens der stadig ikke er kommet nogen melding fra FC Midtjylland.

Klubbens spillere gik dog i oktober til ledelsen med en anmodning om at droppe klubbens årlige vintertræningslejr i Dubai, hvor man har rejst til i fem år.

Anfører Erik Sviatchenko sagde dengang til Politiken, at spillerne ved at tage på træningslejr i Dubai kunne 'blive taget til indtægt for noget, vi ikke kan stå inde for - eller blive brugt som billeder på noget, vi ikke kan stå inde for'.

