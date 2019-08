Hævn over danskerne: - FCK-spillere var hånlige

Røde Stjerne-spiller peger på det triste i, at FCK-spillerne kiggede hånligt på dem efter første opgør - men serberne tror på, at de kan grine sidst

Tirsdag aften klokken 20.00 spiller Røde Stjerne returkamp i Champions League-kvalifikationen ude mod FC København, og efter 1-1 i første opgør i Beograd står de danske løver med de bedste kort på hånden, da udebanemål er afgørende ved lige mange mål.

Den serbiske midterforsvarer Milos Degenek fortæller om sine forventninger til returkampen i Parken.

- Jeg forventer, at kampen i København vil være meget lignende den i Beograd. Vi har lavet en grundig analyse og har set deres kampe, siger Milos Degenek til klubbens hjemmeside.

- Jeg forventer et fuldt stadion, god atmosfære og høj kvalitet i kampen. Vi er nødt til at score, være smarte og omhyggelige, siger Degenek.

Han peger på, at det helt sikkert bliver et savn, at man må undvære offensivspillerne El Fardou Ben Nabouhane og Milan Pavkov, hvor sidstnævnte scorede målet i den første kamp.

Her scorede FCK sent i kampen på et tvivlsomt straffespark, men det var ikke det værste ved den første kamp.

- Jeg vil ikke kommentere dommerens beslutninger. Jeg er bare ked af, at deres spillere kiggede så hånligt på os efter kampen, siger Degenek.

- Derfor vil jeg gerne have, at vi laver en trodsreaktion og bliver dem, der kan grine sidst, siger Degenek.

1-1 på hjemmebane i første kamp er ikke noget, der afskrækker serberne.

- Sidste år havde vi en lignende situation mod Spartak Trnava, hvor vi spillede 1-1 hjemme og så gik videre efter returkampen.

- Jeg forventer, at vores fans vil støtte os i Danmark, siger Degenek.

Milos Degenek i kamp med Dame N'Doye. Foto: PEDJA MILOSAVLJEVIC/Ritzau Scanpix

Nemanja Milunovic i kamp med N'Doye. Foto: PEDJA MILOSAVLJEVIC/Ritzau Scanpix

Også stopper-kollegaen Nemanja Milunovic er spændt på returkampen.

- Det er bestemt lettere for os nu, da vi allerede har spillet en kamp mod dem, selvom vores team også havde lavet en fantastisk videoanalyse inden det første møde, og vi kendte alle deres styrker og svagheder, siger Milunovic.

- Jeg håber, at vi også spiller defensivt i udekampen. De spiller helt sikkert lidt anderledes på hjemmebane.

- Vi tror på, at vi går videre. Magien i sporten er, at kampene er uforudsigelige. Et mål kan føre os videre, det er vi klar over, siger Milunovic.

Jonas Winds lækre Panenka-straffe. Foto: Pedja Milosavljevic/Ritzau Scanpix

Wind-jubel. Foto: Pedja Milosavljevic/Ritzau Scanpix

I weekenden vandt Røde Stjerne 1-0 over Spartak foran 500 tilskuere i anden runde af en pokalturnering, men ellers så praler klubben med, at man havde flest tilskuere af alle i åbningskampen i tredje runde af Champions League-kvalifikationen.

De 40.812 var således en del flere tilskuere end den næstmest sete kamp mellem Club Brugge og Dinamo Kiev, der trak 27.018, mens 23.418 var til PAOK-Ajax, 14.283 var til Dinamo Zagreb-Ferencvaros, og der blot var 9.481 til Apoel-Qarabaq.

Det vides ikke, hvor mange serbere, der kommer til Parken, men hjemmesiden fortæller hvordan man kan købe billetter i Vester Farimagsgade for 150 kroner.

Uanset hvad så vil mange serbere også følge med foran tv-skærmen. 1.854.000 så den første kamp mod FCK på statsligt tv, og der når man tilføjer seerne på reklamekanalerne, så når klubben frem til, at hver anden tv-seer så den første kamp.

Har du ikke billet til kampen i Parken og har ikke mulighed for at se kampen på TV3+, så kan du følge kampen minut for minut her hos Ekstra Bladet.

