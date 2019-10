Halvvejs i FCK-kontrakten: Bendtner er fortsat målløs

KIEV (Ekstra Bladet): Seks kampe, masser af omtale og solgte trøjer, men fortsat ingen mål…

Nicklas Bendtner er halvvejs inde i sit ophold i FC København, og den 31-årige angriber er gået til pause efter 1. halvleg med et rundt nul ud for antal mål.

Bendtner ved om nogen, at målestokken for en angriber er mål.

Så selvom han på mange områder er tilfreds med sine 53 første dage i FC København, ville han gerne have scoret en enkelt eller to i sine første kampe.

- Lige nu føler jeg, at det sidste, der mangler, er at få prikket bolden ind over stregen. Jo før, jo bedre!

- Det er klart, at det hjælper, når du får scoret dit første mål, siger Nicklas Bendtner til Ekstra Bladet.

Nicklas Bendtner er startet inde i de to seneste Superliga-kampe. Foto: Niels Meilvang/Ritzau Scanpix

Den tidligere landsholdsprofil kom til mestrene i transfervinduets sidste time.

Manager Ståle Solbakken havde efter Dame N’Doye og Jonas Winds skader desperat brug for en angriber og tog en chance med den kontroversielle angriber.

Bendtner fik en kontrakt for resten af året, og da FCK’s nye nummer 32 nogle dage senere blev officielt præsenteret i Parken, var han klar om sit mål med opholdet i hovedstaden.

Han håbede at kunne gøre det så godt, at kontrakten blev forlænget.

Det er stadig målet for Bendtner, men spørgsmålet er, hvornår godt er godt nok.

Den tidligere landsholdsstjerne er startet inde i de to seneste Superliga-kampe og har fået fem kampe og i alt 198 minutter i den bedste dansker række. Derudover er det blevet til 120 minutter mod Hillerød i pokalturneringen og reserveholdskampe mod Brøndby og Lyngby.

- Jeg synes, at det er gået godt for mig personligt. Jeg føler, at formen er, hvor den skal være, og jeg arbejder knaldhårdt for, at det skal lykkes at få scoret.

- Og når det først kommer, skal der nok komme mere og mere, siger Nicklas Bendtner.

Nicklas Bendtner varmede op i Malmø, men kom ikke ind og har fortsat ikke fået minutter for københavnerne i Europa. Foto: Tariq Mikkel Khan

Han brændte flere chancer i pokalkampen mod Hillerød, men i Superligaen har han ikke været tæt på scoring.

I de fem kampe har Bendtner blot haft fire afslutninger - ingen af dem har været inden for målrammen.

I seneste runde mod Esbjerg var det angrebsmakker Michael Santos, der løb med scoringerne, og da Bendtner gik ud midt i 2. halvleg, kom Pieros Sotiriou ind – og scorede.

- Men når man ser kampen igennem igen, kan man se, at jeg er i de rigtige positioner i boksen, og det er det vigtigste som angriber.

- Ved det første mål, hvor Viktor (Fischer, red.) sparker, og Santos scorer, kunne jeg have fået bolden skråt bagud. Og havde jeg og Santos byttet roller, var det mig, der havde scoret.

- Der er også en situation, hvor Pierre (Bengtsson, red.) sparker forbi i stedet for at lægge den indover, og der er også et par gange, hvor jeg er ret fri bagest i feltet, siger Nicklas Bendtner, hvis 2. halvleg i FCK starter nu.

Den 31-årige FCK-angriber kæmper stadig for at vise sit værd. Foto: Lars Poulsen

54 dage og 12 kampe har han til at overbevise Ståle Solbakken om, at kontrakten skal forlænges.

- Der er ikke så meget at sige til det. Jeg skal forsøge at gøre det samme, som jeg har gjort indtil nu.

- Men det kunne være fint at krydre det med lidt mål.

Kiev ville ikke være noget dumt sted at starte...