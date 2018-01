Han tog Superligaen med storm: Men så kom nedturen

DUBAI (Ekstra Bladet) Mens FCK-spillerne pukler rundt inde på banen med Ståle Solbakken som verbal indpisker, ridder to kameler forbi ude i sandet tæt på indhegningen til den frodige græsplæne.

Ingen af de hårdtarbejdende spillere ænser kamelerne et blik, men det er åbenbart også hverdagskost på det fashionable træningsanlæg, Nad Al Sheba Sports Complex, hvor FC København har lagt deres træningspas under januar-opholdet i Dubai.

- Det er ingenting. Sheiken her har også elefanter, der går rundt. Og giraffer, men dem har vi ikke set endnu, lyder det henslængt fra et af de medlemmer af FCK-staben, der overværer formiddagstræningen i plus 20 grader.

Jo, forholdene er noget anderledes end hjemme på Frederiksberg, og det virker til at passe københavnerne rigtig godt at komme ned under fjerne himmelstrøg.

Der blev gået til stålet under FCK-træningen i Dubais lune januar-vejr. Foto: Tariq Mikkel Khan/Ritzau Scanpix

Væk fra al den støj om svigtende resultater, dårlige præstationer og balancegangen på randen af fiasko i Superligaen, hvor FC København er gået på vinterpause med røven i vandskorpen, når man trækker en streg ved tabellens top-seks.

Én af de spillere, som har nydt træningslejren i Dubai ekstra meget, er José Carlos Goncalves Rodrigues - også bedre kendt som Zeca.

- Jeg har savnet solen. Det har været det absolut sværeste ved at falde til i Danmark - altså den manglende sol. I Grækenland brugte jeg min fritid på caféerne med mine venner, hvor vi sad og nød solen. Det har ikke været muligt i Danmark, siger Carlos Zeca, da han møder Ekstra Bladet på københavnernes hotel nær marinaen i Dubai.

Zeca nyder den varme tilværelse på træningsbanerne i Dubai: Foto: Tariq Mikkel Khan/Ritzau Scanpix

Den 29-årige nationaliserede græker tog Superligaen med storm, da han efter sin ankomst røg direkte i startopstillingen og var en bærende kraft i den famøse 4-3 sejr over FC Midtjylland i Parken.

I Zecas anden kamp udspillede københavnerne Silkeborg og nåede dermed op på tre sejre på stribe med en målscore på 12-3. Et vendepunkt synes nået, og de forsvarende Double-vindere virkede til at være på vej tilbage mod Superligaens absolutte top.

Sådan gik det ikke, og pludselig begyndte FCK's nedtur i karrusellen, ligesom Zecas blændende start blev vekslet til en række præstationer under middel.

- Vi var alle på samme skib, og vi gik ned sammen i efteråret. Mine præstationer faldt, da holdet dykkede. Jeg var ikke i stand til at løfte holdet, som jeg gerne ville, og jeg er ikke tilfreds med hverken mine eller klubbens præstationer.

- Det var en svær begyndelse i FCK. Der var nye omgivelser, en anden kultur, nye holdkammerater og en anden taktik og spillestil at lære. Tingene gik for hurtigt, men jeg føler, at jeg har rykket mig enormt på denne træningslejr, og jeg er sikker på, I vil få en helt anden Zeca og et helt andet FCK-hold at se i foråret, lyder det fra den boldsikre midtbanespiller.

Efteråret bød på op- og nedture for Carlos Zeca efter ankomsten til FCK. Foto: Tariq Mikkel Khan/Ritzau Scanpix

Carlos Zeca fortæller, at han efterhånden er kommet godt på plads i København. Også selv om det stadig er koldt.

- Jeg har vænnet mig til det, og jeg kan rigtig godt lide Danmark og danskerne. Alle i FCK har gjort meget for at få mig til at føle mig hjemme, og det hjælper altid, når man får nogle venner. Selvfølgelig kan man godt præstere som fodboldspiller, selv om der ikke er styr på det uden for banen, men det bliver nemmere at præstere sit ypperste, når man også er glad i privatlivet.

En plads midt i tabellen med 18 point op til førstepladsen er naturligvis ikke, hvad Zeca regnede med, da han i sommer skiftede fra den græske storklub Panathinaikos til FC København.

Carlos Zeca fik en flyvende start på sin nye udfordring i FCK. Foto: Lars Poulsen/Ritzau Scanpix

Alligevel havde den græske landsholdsspiller indstillet sig på, at det godt kunne blive en svær første sæson i den danske hovedstadsklub.

- Jeg vandt kun en pokaltitel i mine seks år i Panathinaikos, og jeg kom til FCK med forventning om at vinde mesterskabet og pokalturneringen hvert år. Men sådan fungerer tingene ikke i fodbold. Alle klubber oplever dyk i nogle perioder. Uheldigvis for mig var tiden inde til, at FCK skulle væltes ned fra tronen.

- Jeg vidste godt, at klubben havde solgt nogle profiler, og at der skulle genopbygges et nyt mandskab. Det var en af de ting, der tiltalte mig ved at komme til FCK. Udfordringen med at bygge et nyt mesterhold op.

- Nu er det min opgave at hjælpe holdet op i tabellen og sikre europæisk deltagelse. Pokalen er stadig et meget realistisk mål, selv om det bliver tæt mod Brøndby på søndag. Men jeg tror, vi vil vise vores nyfundne styrke allerede fra første kamp, og så går vi forhåbentlig hele vejen, når Brøndby er ekspederet ud af turneringen.

Carlos Zeca har selvtilliden i orden, når snakken falder på FCK's kommende halvsæson. Foto: Tariq Mikkel Khan/Ritzau Scanpix

--------- EKSTRA SPLIT ELEMENT ---------

'Derfor forlod jeg hjerteklubben for FCK'

Det var egentlig aldrig planen, at 29-årige Carlos Zeca skulle forlade sit elskede Grækenland og den klub, som han ikke tøver et sekund med at kalde sin hjerteklub, Panathinaikos.

Men når det alligevel blev en realitet i sommer, da grækeren blev handlet til FCK for 12 mio. kr., så var det både for at udfordre sig selv, vinde flere pokaler men mest af alt skiftede Carlos Zeca Athen ud med København for at hjælpe Panathinaikos i en svær situation.

- Panathinaikos er i store økonomiske problemer, og der var problemer med at udbetale løn. Det er meget trist, og det gør ondt på mig, at klubben stadig er i alvorlige vanskeligheder. Det fortjener hverken fans eller nogen andre i klubben.

- Jeg havde det godt i Panathinaikos og var meget beæret over at bære anførerbindet, men ledelsen bad mig om hjælp, da buddet fra FCK kom. Der var ganske enkelt brug for pengene. Sådan er fodbold, og FCK kom med en spændende plan for mig, og jeg så det som en udfordring at prøve mig af i en ny liga, hvor jeg ser gode muligheder for at vinde titler.

Carlos Zeca var med til at sende Brøndby ud af Europa League i 2016. Arkivfoto: All Over Press

Zeca har kontrakt med FCK frem til sommeren 2021, og når den tid kommer, udelukker midtbanespilleren ikke at flytte hjem til Panathinaikos, hvis der er kommet styr på sagerne igen.

- Jeg forelskede mig i Grækenland, da jeg kom til landet som 22-årig. Jeg blev nationaliseret, fordi jeg planlagde at blive i Grækenland resten af livet. Det var ikke fordi, jeg havde udset mig en plads på det græske landshold. Den mulighed opstod først senere.

- Så det er klart, at jeg gerne vil vende tilbage til Athen på et tidspunkt, og om det bliver som Panathinakos-spiller, må tiden vise, men de næste tre år vil jeg fokusere fuldt ud på min kontrakt i FCK, og hvem ved, måske forelsker jeg mig også i København.

Blå Bog: Navn: José Carlos Gonçalves Rodrigues (Zeca) Født: 31. august 1988 i Lissabon Position: Central midtbane eller højre midtbane Karrieren i tal: 1998-2007: Ungdomsfodbold i Casa Pia 2007-2010: Casa Pia 46 kampe (5 mål) 2010-2011: Vitória Setúbal 26 kampe (0 mål) 2011-2017: Panathinaikos 165 kampe (8 mål) 2017-: FC København 10 kampe (1 mål) 2017-: Grækenland 8 kampe (1 mål)

Læs meget mere om FC København herunder:

Fire afgørende dage: Sådan lukker din Superliga-klub transfervinduet

Se også: Surrealistisk sæson: 'Aldrig så ekstremt i FCK før'

Se også: Tidligere FCK-træner arbejdsløs i tre år: Har ikke opgivet job-jagten

FCK sælger kæmpe-talent for 'ekstraordinært stort beløb'

Se også: Utilfreds med spilletid - og problemer i FCK