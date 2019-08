Han træder på mig: - Hvorfor skal Ståle hovere sådan?

Randers-træner beskylder Ståle for at træde på ham ved at hovere

Er der to, er ikke kan udstå synet af hinanden, er det de to tidligere holdkammerater i AaB, Thomas Thomasberg og Ståle Solbakken.

Der blev skrevet et nyt kapitel i deres ’krig’, da FCK med et sent mål hentede den sjette sejr på stribe i Randers.

Mens resten af FCK-lejren jublede sammen over 1-0 sejren, valgte Ståle Solbakken at juble foran en knust og skuffet Thomas Thomasberg.

Derefter var der heller ikke noget med fra nordmandens side med at sige tak for kampen.

Ståle Solbakken var længe om at sige tak for kampen til en gammel holdkammerat på AaB's guldhold anno 1999, Thomas Thomasberg (Foto: Henning Bagger, Ritzau/Scanpix)

Her råber Solbakken igen. Foto:HENNING BAGGER/Ritzau Scanpix

Mens de andre FCK'ere jublede over sejren, så valgte Ståle Solbakken at juble foran Randers-træner Thomas Thomasberg (Foto: Henning Bagger, Ritzau/Scanpix)

Det var først, da Ståle Solbakken efterfølgende blev mindet om, at han ikke havde givet hånd, at han afbrød presseseancen for at give Thomas Thomasberg hånden, så de tilstedeværende kunne bevidne det.

Men det var ikke tale om, at de to medspillere fra AaB’s guldhold anno 1999 sluttede fred.

Det var næsten tværtimod.

- Jeg forstår ikke, at Ståle har det behov for at hovere. Han kunne have jublet med de andre FCK’ere, men rettede i stedet blikket direkte mod mig, siger Thomas Thomasberg.

- Det er 100 procent sikkert for at træde på mig.

- Under kampen røg den samlede FCK’s bænk op hver gang, at vi reagerede, siger Thomas Thomasberg, der med egne ord var både skuffet og knust over udfaldet af kampen.

Bagefter fandt Randers-træneren heller ingen grund til at skælde ud efter nederlaget, selv om han var irriteret over, at spillerne havde arbejdet hårdt uden at få noget ud af anstrengelserne.

