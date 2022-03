Han var her, der og alle vegne.

FC Københavns Rasmus Falk leverede torsdag en præstation på højt internationalt niveau, da FC København spillede 4-4 med PSV Eindhoven i det første af to opgør i Conference League ottendedelsfinalen.

Jess Thorup havde placeret den klejne nummer 33 på den defensive midtbane, hvor han skulle ligge og orkestrere spillet og samtidig være en konstant irritation med sit aggressive presspil.

Internationalt niveau

Fodboldekspert Mikkel Bischoff havde derfor også et væld af rosende ord til over for den adrætte FCK-midt.

- Han var med afstand den bedste på banen i alle facetter. Han gjorde stort set, hvad der passede ham i store dele af kampen, forklarer Mikkel Bischoff.

FC København er de seneste år rendt ind i store internationale modstandere. Kampe, hvor Rasmus Falk har brændt banen af.

- De vendinger han laver er jo på internationalt niveau, og hvis jeg husker tilbage, så er tre af hans bedste kampe, han har spillet, været i mod Ajax, Manchester United og så denne her mod PSV. Tænk hvad det kunne have blevet til med ham, hvis han ikke var rendt i alle de her skader.

Rasmus Falk tiltrak også stor opmærksomhed, da han i Europa League-kvartfinalen i 2020 dominerede midtbanen mod selveste Manchester United. Foto: Wolfgang Rattay/Ritzau Scanpix

Landshold?

I næste uge skal Kasper Hjulmand udtage truppen til landskampene mod Holland og Serbien. Noget, der næppe bliver nemt, da flere danske spillere i den grad byder sig til. En af dem er naturligvis Rasmus Falk.

- Jeg synes, at han skal have chancen, fordi han er en spiller, der kan give Danmark en dimension i spillet, som vi måske ikke har på nuværende tidspunkt. Han er helt vildt boldsikker og kan styre en kamp. Så kan det godt være, han ikke starter inde eller får den største rolle, men ja, jeg synes han skal med, fortæller Bischoff.

FC Københavns flotte præstation i Eindhoven kom dog ikke kun på baggrund af Falks finurligheder. Også den spanske offensivspiller Pep Biel leverede på højeste niveau. Den tidligere Zaragoza-kant er sågar blevet nomineret til rundens spiller af UEFA.

- Hvis man kigger på den Pep Biel, der i starten ikke kunne presse, kiggede ned i jorden, var introvert, og så ser på hans præstation mod PSV, hvor han skyder brystet frem, dribler i fart og hele tiden tilbyder sig, må man gå ud fra, at det var den udgave FCK i første omgang købte. Biel og Rasmus Falk er begge på et niveau, hvor de begge kan begå sig på større adresser i Europa.

FC København møder på torsdag PSV i det omvendte opgør, hvor hovedstadsklubben skal forsøge at fortsætte de gode takter fra første opgør og derved spille sig videre til kvartfinalen i Conference League.