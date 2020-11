Han vil selv til FCK

FC København forsøger fortsat at hente Viborgs cheftræner Jacob Neestrup for at gøre ham til assistent for Jess Thorup, og selv vil han gerne skifte

Hvorfor dog bytte et job som cheftræner i en klub, der har direkte kurs mod Superligaen ud med et job som assistenttræner i samme række? Et job, som vedkommende ovenikøbet har prøvet før.

Det spørgsmål har flere fodboldinteresserede formentlig stillet sig selv og hinanden i takt med rygterne om at FC København jagter Viborg FF's cheftræner, Jacob Neestrup, for at gøre ham til assistent for nyudnævnte Jess Thorup.

Svaret kan delvist ligge et helt andet sted end på det sportslige område, erfarer Ekstra Bladet.

Af personlige og private grunde skulle 32-årige Jacob Neestrup nemlig foretrække snart at vende hjem til København, .

Og sportsligt finder han det, forlyder det, mindst lige så interessant at arbejde som assistent med absolutte topspillere end med spillere fra den næstøverste hylde som chef.

Og FCK vil altså hellere end slå døren op for et comeback til den klub, hvor han har haft sin gang i så mange år. Først som en spiller, der alt for tidligt måtte opgive karrieren på grund af skader, siden som ungdomstræner og endelig som assistent for Ståle Solbakken.

Det er ikke lykkedes Ekstra Bladet at opnå kontakt til Jacob Neestrup selv.

Viborg har dog angiveligt ingen planer om bare at frigive den succestræner, der har bragt sit hold alene til tops i 1. Division med fem point ned til Silkeborg på andenpladsen.

- Jacob Neestrup er cheftræner her, og det er det. Det er både vores sportschef Jesper Fredberg og jeg meget afklarede omkring, lød det således kontant fra Viborg-direktør Morten Jensen til Ekstra Bladet søndag aften.

FC København fortsætter dog angiveligt bestræbelserne på at hente Neestrup, og måske skal Viborg i højere grad end i første forsøg kompenseres økonomisk for at udøse Neestrups jobskifte.

I mellemtiden fortsætter Hjalte Nørregaard sit arbejde i truppen, nu som assistent for Jess Thorup.

