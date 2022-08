Han vil spotte FCK's nye spillere først

Forud for sit skifte tilbage til hjerteklubben FCK landede Mohamed Daramy i Roskilde Lufthavn, hvor fans stod klar som en vaskeægte velkomstkomité for den Ajax-ejede kantspiller.

Og på det sociale medie Twitter er der flere fans, der trofast følger med og håber på transfernyt under hashtagget #fcklive.

En af dem er 45-årige Niclas Bekker, der mandag aften havde begivet sig ud til Roskilde Lufthavn i håbet om at se en ny FCK-signing, og med sig havde han medbragt sin trofaste følgesvend, en kaffevogn, så de andre fremmødte FCK-fans kunne holde varmen i transferkulden.

- Jeg synes, at det er sjovt med den hype, der er omkring transfervinduet, siger han til Ekstra Bladet fra sin kaffevogn i Roskilde Lufthavn.

- Og jeg har flere gange tænkt at tage herud med kaffevognen, og så fik jeg lavet en aftale med lufthavnen om de næste dage.

- Så må vi se, om jeg får spottet nogle nye spillere.

Niclas Bekker havde håbet på en ny angrebsspiller, men måtte nøjes med en sludder for en sladder med de andre fremmødte FCK-fans. Foto: Kenneth Meyer

Den 45-årige FCK-fan lever til dagligt af at levere kaffe- og kaffemaskiner, og så ejer han kaffevognen, der står foran lufthavnen fra 19-22 frem til slutningen af transfervinduet onsdag aften.

- Det er ikke for salget i biksen, jeg tager herud for.

- Det er mere hypen og fællesskabet omkring det, der gør, at jeg er her.

Niclas havde ligesom mange andre fans håbet på, at aftenens udbytte havde været et glimt af en dugfrisk FCK-angriber til at forstærke holdets offensiv, men løverne lader vente på sig.

- I aften blev det ikke til noget. Men det havde da været dobbelt så sjovt, hvis jeg kunne smide et billede op på Twitter af Dolberg.

- Men det tager jeg bare i morgen, og så kommer Cornelius på onsdag, lyder det optimistisk fra den kaffeglade fan.

