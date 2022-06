Har afleveret ønskeseddel til chefen

- Vi skal ikke have nogen midtergruppe af sådan noget halvdårligt et eller andet, lyder det fra Jess Thorup, der ikke mener, at der blev taget for mange chancer i januartransfervinduet

FC Københavns cheftræner er draget på velfortjent sommerferie med sin familie.

Og inden han satte sig på et fly mod varmere himmelstrøg i Tyrkiet, gjorde han det klart for Peter ‘PC’ Christiansen, hvordan han godt kunne tænke sig at styrke truppen i sommerens transfervindue, som Thorup beskriver som et vindue, hvor det handler om finjustering efter en periode med mange forandringer i klubben.

- Vi har set den største transition, den er vi heldigvis igennem, lyder det fra cheftræneren.

- For mig begynder det nu at handle om at finjustere ting og blive mere afklarede på de ting, vi gerne vil. Spillestil, mere integrering af de unge mennesker, afklaring i forhold til, hvordan skal vores trupsammensætning se ud og sådan nogle ting.

- Jeg synes, vi er nået et godt stykke, men det er klart, vi går ind i en ny spændende sæson, hvor vi håber på, at vi skal gennem nøglehullet til Champions League, og der skal vi også have et godt transfervindue.

- Har du afleveret en ønskeliste til PC?

- Ja, det har jeg.

En blanding af egne, unge talenter og spillere fra en høj hylde skal udgøre truppen i FCK. Foto: Rasmus Flindt

- Vil du løfte sløret for dine ønsker?



- Jeg tror, at PC og jeg er meget afklarede omkring det hold, vi er ved at sammensætte i de sidste to transfervinduer og synes, vi er nået rigtig langt på det, men vi er jo ikke i mål, og vi vil hele tiden stille større krav til os selv, også i forhold til de spillere, vi henter.

- Så vi er afklarede på, at vi skal have nogle spillere ind, som kan løfte vores hold. Vi skal have en sammensætning af en trup, hvor vi skal have nogle af de allerbedste, vi nu kan få, fra den hylde, vi kan tage, og så skal vi supplere med vores egne unge.

- Vi skal ikke have nogen midtergruppe af sådan noget halvdårligt et eller andet, lyder det fra Thorup, der hvad det angår sætter sin lid til PC og bestyrelsen.

- Der håber jeg på, at PC og bestyrelsen er klar til at sige ‘det er det her, der skal til’, for at vi kan tage næste step, og det har jeg en god fornemmelse af, fortæller Jess Thorup.

De kan levere bedre

I januarvinduet viste FC København sig frem som Superligaens mest aktive hold på markedet, i hvert fald når det kom til indkøb.

I omegnen af 55 millioner kroner brugte det nyudklækkede mesterhold på få Akinkunmi Amoo, Paul Mukairu, Mamoudou Karamoko, Khouma Babacar, Nicolai Jørgensen og Denis Vavro i truppen forud for forårssæsonen.

Jørgensen på fri transfer og Vavro på leje. De første fire for store indkøbssummer og med lange aftaler.

Amoo og Karamoko, der har kontrakter, der løber til 2026, har i foråret spillet to kampe hver. Mukairu og Babacar, der har aftaler frem til 2025, står begge noteret for 15 kampe. Sidstnævnte med tre mål til følge.

- Tog I for mange chancer i januar?

- Nej, det synes jeg ikke vi gjorde. Og jeg er helt bevidst omkring, når man laver så stor en udskiftning, så er det ikke alle, der har succes, men stadig har alle de spillere, vi har hentet ind, haft en stor rolle i forhold til det mesterskab, vi lige har nået, og allerede at have det efter at mange af dem kun har været her i et halvt år, det synes jeg er stort.

- Men vi har slet ikke set deres topniveau endnu, og der er mange af dem, der helt sikkert også synes, de kan levere bedre.

- Det er jeg også sikker på, at deres træner synes, så det håber vi på at se i den nye sæson, lyder det med et smil fra Jess Thorup.

