Det spanske lokalmedie El Desmarque fortæller, at FC Københavns kantspiller Pep Biel er sommerens nye transfermål hos Celta.

Men klubben har ikke kontaktet FC København.

- Jeg har aldrig hørt om det. Det er første gang, jeg hører det, siger Solbakken onsdag morgen til Ekstra Bladet.

Du plejer at have en plan for, hvornår FCK-spillere skal sælges - er det Pep Biels tur til et skifte denne sommer?

- Nej.

Kan han blive solgt alligevel?

- Det kan alle.

Ekstra Bladet ville gerne have spurgt til, hvad der kunne få FC København til at sælge Pep Biel, eller om Pione Sisto kunne være et emne til et skifte den anden vej, men her sluttede samtalen.

Pep Biel jubler over sejr i sidste runde af Superligaen, men på trods af rygter tyder intet på, at det var afskedskampen. Foto: Jens Dresling

Anbefaler nyt job til Ståle: - Har været længe nok i København

Pep Biel skiftede 2. august sidste år - som Robert Skovs afløser - fra Zaragoza til FC København for et beløb, der blev skudt til at være fem millioner euro eller 37,2 millioner kroner.

- Han er dyr i FCK-sammenhæng og blandt vores dyreste køb. Men vi er et stykke fra de summer, der bliver nævnt i medierne, selv om Zaragoza får fuldt udbytte af Champions League-bonusserne i hver sæson fremover, sagde Solbakken dengang.

Ifølge Ekstra Bladets oplysninger dengang var prisen da også en million euro lavere - altså 29,8 millioner kroner plus eventuelle bonusser for spil i Champions League.

Pep Biels første sæson bød på fem mål i 39 kampe, men det er ikke nødvendigvis det, der har imponeret Celta.

Ifølge El Desmarque var Celta allerede interesseret i Pep Biel, da han var i Zaragoza, og FCK endte med at snuppe ham.

For skiftet taler, at Celtas sportsdirektør Felipe Miñambres kender Pep Biel fra deres fælles tid i Rayo Vallecano, hvor Biel spillede tilbage i 2014, da Miñambres var sportsdirektør her, og han skulle være en af spillerens største tilhængere.

Imod taler, at Celta vil have svært ved at komme med et attraktivt bud, der økonomisk kan lokke FCK, som har papir på den 23-årige spanier fire år endnu.

Glem det, Bo!

Se også: Ung Rooney forklarer forbudt FCK-skifte