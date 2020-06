Ståle Solbakken er imponeret over FC Midtjyllands pointsnit, og selv uden skader og europæiske opgaver er han ikke sikker på, at FCK ville kunne have gjort det lige så godt som konkurrenten

FARUM (Ekstra Bladet): Det ligger ikke i Ståle Solbakkens natur at give op, men man skal godt nok iføre sig de positive FCK-briller for fortsat at tro på guldet.

Med bare ni runder igen er FC Midtjylland 11 point foran, og københavnerne er faktiske heldige med, at midtjydernes forspring ikke er på 12 point.

Bedønmt på spil og chancer burde de have tabt i Farum, men FC Nordsjælland måtte nøjes med 1-1 efter en chancerig kamp.

FCN-træner Flemming Pedersen talte om klasseforskel, men så langt ville FCK-manager Ståle Solbakken trods alt ikke gå.

Han roste nordsjællænderne, men mente, at der var tale om en tæt affære efter pausen. Men der fik FCN udlignet, og guldet er nu meget langt væk for FCK.

- Allerede for tre runder siden sagde jeg, at vi havde mikroskopiske chancer, og vi har aldrig snakket om guld, sagde Ståle Solbakken.

Helt lykønske FCM med mesterskabet ville han ikke - 'der er fortsat 27 point at spille om' - men han roste konkurrenten fra Herning:

- De har været enormt stabile. Selv om jeg havde haft alle spillere tilgængelige hele sæsonen og hverken spillet i Europa eller i pokalen, er det ikke sikkert, at vi havde været, hvor de er nu.

- Vi har et snit på 2,1, og drengene har gjort det godt på mange parametre, men det er bare blevet overskygget af, at FCM har været fantastiske. De har et sindssygt pointsnit så cadeau til dem.

