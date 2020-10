Har du undret dig: Derfor er Ståle helt tavs

Det kom som lidt af en lørdagsbombe, da FC København kl. 8.24 sendte en meddelelse ud: Ståle Solbakken fratræder.

En klub taler aldrig om fyringer. Men Danmarks mest vindende træner blev ikke lempet stillet og roligt ud ad fordøren, men sparket ud efter otte guld-, tre sølv- og én bronzemedalje.

Bo Rygaard havde travlt med at fastslå, at parterne ikke var uvenner, men skiltes i bedste forståelse.

Fyringen skete som en konsekvens af de skuffende sportslige resultater og et omklædningsrum, som efterhånden hang i laser for nordmanden.

Siden fyringen har Ståle Solbakken været fuldstændig tavs.

- Jeg har brug for tid til at sunde mig lidt, skriver Ståle Solbakken i en sms til Ekstra Bladet. Foto: Lars Poulsen.

Har brug for at sunde sig

Nordmanden er ellers aldrig bleg for at udtale sig. Han har altid stået i frontlinjen i FCK. Både når det gik godt og her til sidst, hvor det gik skidt.

Ekstra Bladet har været i sms kontakt med Ståle Solbakken, der kort og kontant har svaret:

’Der går et stykke tid, før jeg udtaler mig. Jeg har brug for at sunde mig’, skriver nordmanden i en sms-besked.

Årsagen til, at Ståle Solbakken endnu ikke ønsker at udtale sig, hænger formentlig sammen med, at nordmandens slutpakke endnu ikke er forhandlet endeligt på plads.

Da han tilbage i foråret 2012 blev sparket ud i FC Köln, var Solbakken også tavs indtil, han havde sikret en aftrædelsessum i niveauet 7,5 mio. kr. fra FC Köln.

Efter den aftale var forhandlet på plads, gik Solbakken i medierne og fortalte om sit syn på fyringen.

Det kommer helt sikkert også til at ske i det her tilfælde, når alle detaljer er på plads.

Det hjalp ikke for Ståle Solbakken at bede til de højere magter. Lørdag blev han fyret. Foto: Lars Poulsen.

Kan koste FCK mange millioner

Det er Ståle Solbakkens agent, Bjarne Goldbæk, der sandsynligvis står for at få en aftale i hus med FC København efter fyringen.

Den slutpakke kan i værste fald bliver dyr for FC København, fordi Ståle Solbakkens kontrakt først står til udløb i sommeren 2023.

Han forlængede aftalen sidste sommer med fire år og fik samtidig en lønforhøjelse, så han med den sidste kontrakt fik en årsløn i niveauet 10 mio. kr.

Det betyder i realiteten, at Ståle Solbakken har 27 mio. kr. til gode i FCK. Så meget skal nordmanden ikke forvente at få med sig, fordi der altid vil være tale om en form for modregning, hvis han får et job i perioden frem mod den officielle kontraktudløb i 2023.

Men det er sikkert, at FC København ikke slipper billigt efter fyringen af Ståle Solbakken.

Det kommer til at koste millioner.

