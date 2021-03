Har fået nok: Fans klar til kæmpe aktion

Se masser af 2. divisionskampe live i weekenden i Ekstra Bladet+

Der vil som sædvanlig ikke være tilskuere i Parken, når FC København søndag aften tager imod FC Midtjylland.

Til gengæld vil der forud for opgøret mellem sidste sæsons nummer et og to være masser af fans uden for nationalarenaen.

På Facebook har Sektion 12 (navngivet efter fan-afsnittet bag det ene mål, red.) meddelt, at de vil demonstrere for flere fans på stadion.

'Fodboldklubberne har flere gange forsøgt at komme i dialog med regeringen. Det skyldes hovedsageligt, at de lider økonomisk. Men det skyldes også, at de ønsker at få deres fans tilbage på tribunerne, da de ved, at det betyder meget for rigtig mange mennesker.

Det virker ikke til, at regeringen har ønsket at indgå i en dialog, skønt samfundet er begyndt at åbne op igen. Dette gælder blandt andet butikker og udendørs kulturinstitutioner.

Af en eller anden grund falder fodboldkampe ikke ind under sidstnævnte. Det undrer vi os over,' skriver Sektion 12, der har meget svært ved at forstå, at man gerne må se løverne i Zoo, men ikke i Parken…

FCK-fans har indkaldt til demonstration søndag. De ønsker at få lov til at kunne gå til fodbold igen. Foto: Anthon Unger

Klubberne har ellers med succes tidligere afviklet kampe med tilskuere under den såkaldte Superliga-model.

Ingen smittekæder har kunnet tilbageføres til de danske fodboldstadioner, men alligevel blev ordningen suspenderet 18. september, og i 2021 har Superliga-stadioner været lukket land for publikum.

'Vi skal have respekten tilbage for fodbold. Fodbold er kultur. Flere fans på stadion nu!' skriver Sektion 12, der har inviteret FCK-fans til spillermodtagelse kl. 15.30.

Sådan så det ud, da FCK-fans hyldede deres hold før kampen mod Instanbul Basaksehir i august. Foro: Anthon Unger

FC København skriver på deres hjemmeside, at de er enige i budskabet og derfor sætter pris på initiativet.

'Det er selvfølgelig også vigtigt for os at understrege, at vi opfordrer klart til, at de, der vælger at deltage i demonstrationen, gør det på en sundhedsmæssig forsvarlig måde og i en god tone,' skriver klubben.

Politiker: 'De skal have lov at åbne' Det Konservative Folkepartis idrætsordfører, Mai Mercado, forstår godt, at både klubdirektør og fans er frustrerede over, at der fortsat er adgang forbudt for tilskuere i Superligaen. Hun mener, at klubberne med den såkaldte Superliga-ordning har vist, at de er i stand til at gennemføre kampe med tilskuere på forsvarlig vis. Konservative Mai Mercado ønsker, at der åbnes op for tilskuere på danske stadioner. Foto: Jens Dresming

- Fodboldklubberne har vist at de kan sætte retningslinjer op og overholde dem. Derfor skal de have lov til at åbne for et i første omgang afgrænset antal tilskuere. - På de store stadioner er de gode til sektionering med toiletfaciliteter og forplejning for et afgrænset antal mennesker, siger Mai Mercado til Ekstra Bladet.

