Har imponeret Ståle: Nu belønner FCK stortalent

Ahmed Daghim har fået den perfekte fødselsdagsgave af FC København: En vaskeægte ’voksenkontrakt’.

FCK-talentet fylder godt nok først 18 år den 7. april, men har allerede fået en gave på forskud.

Han har netop underskrevet en ny aftale med københavnerne, så han nu er bundet til klubben frem til sommeren 2021.

Ahmed Daghim er stadig ungdomsspiller, men brugte en hel del af opstarten i år sammen med Ståle Solbakkens Superliga-trup.

Han var blandt andet med på træningslejren i Dubai og virker til at være en spiller, som nordmanden tror på kan få en karriere i FCK.

Daghim fik Superliga-debut i forårspremieren mod OB og kan se frem til at blive rykket permanent op i førsteholdstruppen inden for en overskuelig fremtid.

U18-landsholdsspilleren har det bedst på højrekanten, men kan også spille i venstre side. Trods sine kun 17 år har han en imponerende fysik og er på det punkt langt fremme i sin udvikling.

Daghim er en hårdtarbejdende spiller med en pæn portion ydmyghed, og den cocktail har været medvirkende til, at FC København nu ønsker at satse yderligere på ham.

Han er foreløbig noteret for to førsteholdskampe. Ud over kampen mod OB har han optrådt i en pokalopgør mod Viby tilbage i efteråret.

