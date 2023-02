Rasmus Falk glæder sig over, at han ser ud til at have fundet opskriften efter en lang periode med for mange fysiske problemer

- Det var fedt at kunne hjælpe til igen og føle sig klar igen. Det var virkelig, virkelig dejligt.

Ordene kommer fra Rasmus Falk efter FC Københavns 1-0-sejr over AaB. Han virkede både glad og lettet.

For efter han var bænket i Superliga-åbneren mod Silkeborg sidste weekend, blev det søndag til en startplads for Rasmus Falk, der efterhånden nærmer sig der, hvor han gerne vil være.

- Det var et skridt på vejen for mig. Jeg var glad for at spille så lang tid. Det havde jeg nok ikke forventet. Det giver mig rigtig meget, forklarer fynboen, der blev skiftet ud efter 83 minutter af opgøret til fordel for unge William Clem.

Foto: Tariq Mikkel Khan

Rasmus Falk mener, at det seneste halvandet år har været for 'bumpy', som han selv formulerer det. Skader og skavanker har holdt ham fra at være fysisk på toppen, men nu føler han endelig, at han er på rette vej.

- Jeg er bare glad for at kunne hjælpe til igen på holdet, og så jagter jeg selvfølgelig at blive den bedste udgave af mig selv igen, og det synes jeg faktisk, jeg har været tæt på de sidste seks uger.

- Det har været lidt op og ned hele tiden. Det har været hamrende frustrerende, men jeg synes, vi gør det på den rigtige måde nu. Vi har fundet en god rytme i det nu, så det er nemmere at navigere i.

Med søndagens sejr over AaB holder FC København fast i tredjepladsen i Superligaen. De danske mestre har fortsat seks point op til FC Nordsjælland, der topper tabellen.