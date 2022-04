Hastede ud med gravid hustru

Syv timer i en bus ad kringlede veje og mellemlanding i Istanbul.

Svenske Viktor Claesson stod overfor en lang og hård hjemrejse, da han forlod Rusland med sin højgravide kone.

- Det var en hård tur. Der var børn, som blev køresyge og kastede op og kvinder, der var gravide, så det var ikke en rar tur, siger Claesson til TV3 Sport.

- Selvom det er klart, at det er jo ingenting, hvis man ser på, hvordan folket i Ukraine lider. Så det er vigtigt at sætte det i perspektiv. Men det var ingen skøn bustur. Det kan jeg sige.

Den sidste tid i Rusland var ikke nem for fodboldspilleren og hans kone.

Luftrummet lukkede, så de ikke kunne flyve væk fra byen, og flere vestlige virksomheder lukkede ned på grund af de omfattende sanktioner imod landet.

- Det var udfordrende for os personligt, fordi min kone er gravid og skal føde om nogle måneder. Hun var nervøs for, at fødslen skulle gå tidligt i gang imens vi var i Rusland, siger han.

Han fortæller desuden, at de ikke følte sig utrygge, men at det var ubehageligt at være så tæt på krigen i Ukraine.

Viktor Claesson fik debut for FCK 3. april imod AaB, hvor han også scorede. Foto: Liselotte Sabroe/Ritzau Scanpix

Ophævede sin kontrakt på grund af krigen

Claesson valgte at ophæve sin kontrakt med den russiske klub Krasnodar, da vestlige sportsudøvere i Rusland fik mulighed for at forlade landet på grund af krigen i Ukraine.

Han fortæller, at han moralsk set ikke ville sættes i forbindelse med Rusland, og at det derfor også var en nem beslutning at forlade landet, da han fik muligheden.

Der er også flere danske sportsfolk, som har benyttet sig af denne mulighed.

Nogle af dem er basketballspilleren Gabriel 'Iffe' Lundberg, håndboldspilleren Kathrine Heindahl og fodboldspilleren Anders Dreyer.