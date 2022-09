- Havde jeg aldrig turde drømme om

Christian Sørensen håber, at han kan være et forbillede for andre, efter han tirsdag aften fik sin Champions League-debut

Det er ikke mere end et par år siden, at Christian Sørensen løb rundt i 1. division og overvejede at stoppe karrieren.

Tirsdag aften fik han så debut i verdens største klubturnering, da han efter 72 minutter trådte ind på legendariske Signal Iduna Park i Dortmund for FC København.

Derfor var det også en meget stolt Christian Sørensen, der efterfølgende godt kunne glæde sig over en stor personlig sejr på trods af det noget mere skuffende 3-0-resultat.

- Det er utroligt stort, og jeg er rigtig stolt. Jeg er selvfølgelig ikke glad for resultatet - det er aldrig sjovt at få et nederlag i sin debut.

- Men det var en meget stor aften for mig personligt. Det er fedt, at selvom man render rundt i 1. division og ikke rigtig slår til, kan man lige pludselig være så heldig, at man får lov til at spille Champions League.

Christian Sørensen (til venstre) fik de sidste 20 minutter på banen. Foto: Lars Poulsen

Det er ikke mere end ni dage siden, at den 30-årige venstreback stadig rendte rundt i Viborg-trøje, inden han på transfervinduets sidste dag blev præsenteret hos de danske mestre.

Nu kan han skrive Champions League på sit cv, og han håber derfor også, at der er nogen derude, der kan lade sig inspirere af hans rejse, der bestemt ikke altid har været en dans på røde roser.

- Jeg håber, jeg kan være et lille forbillede for andre, der måske er i 20'erne og render rundt og er ved at give op. Det behøver man bestemt ikke - det kan sagtens nåes, hvis man holder fokus og bliver ved med at arbejde hårdt. Så kan alt lade sig gøre.

Har du på noget tidspunkt turde drømme om, at du ville stå her?

- Aldrig nogensinde. Aldrig. Jeg var på bænken, da OB spillede Champions League-playoff mod Villarreal - men at jeg skulle Champions League-gruppespil havde jeg aldrig nogensinde turde drømme om. Det er en ambivalent følelese, for jeg er selvfølgelig også ked af resultatet.

Allerede om otte dage kan det blive til mere Champions League-fodbold for Christian Sørensen, når spanske Sevilla kommer på besøg i Parken.

Inden da skal FC København en tur til Odense, når de lørdag møder OB i Superligaen.