Havde været til lægetjek: FCK snyder spansk klub

Michael Santos ser ud til at blive erstatningen for skadede Dame N'Doye hos de danske mestre. FCK betaler 16,5 mio. for den uruguyanske angriber, som de var tæt på at hente for et år siden

Rayo Vallecano havde regnet med, at de kunne præsentere Michael Santos som ny spiller, men nu ser FC København ud til at snyde Madrid-klubben for den 26-årige uruguayaner.

Santos gennemgik ellers det obligatoriske lægetjek i Rayo Vallecano i sidste uger, men pludselig huggede Málaga-ejer Al-Thani bremsen i.

Han ønskede alligevel ikke at sælge angriberen for de ca. 11,5 mio. kr., som ligakonkurrenten i den næstbedste række havde budt.

FCK mangler en angriber, efter Dame N’Doye pådrog sig en knæskade i sidste uges Champions League-kvalifikationskamp mod Røde Stjerne.

Den aldrende senegaleser risikerer at gå glip af resten af 2019, og det har sendt Ståle Solbakken på jagt efter en afløser.

Allerede sidste år forsøgte han at hente Michael Santos i Málaga. Dengang accepterede den sydspanske klub et københavnsk bud på næsten 30 mio. kr., men i sidste øjeblik trak spilleren sig.

Hans agenter mente ikke, at et skifte til Superligaen var det rette, og han endte i stedet som lejesvend i Leganés.

Det blev ikke til mange minutter i La Liga i sidste sæson, og ingen klubber fra den bedste spanske række har denne gang vist interesse.

Ifølge Radio Marca Málaga er interessen kommet fra Huesca, Girona og særligt Rayo Vallecano. Madrid-klubben troede, at de havde en aftale, men ser ud til at blive overhalet indenom af FCK.

Dame N'Doye er ude i minimum to måneder med en knæskade. Michael Santos fra Málaga ligner hans afløser i FCK. Foto: Anders Kjærbye/Ritzau Scanpix

Ifølge den spanske radiostation har de danske mestre budt 16,5 mio. kr. og derudover 10 procent i videresalg.

Málaga skal sende 30 procent af en transfersum for Santos videre til angriberens tidligere klub, Atletico River Plate Montevideo, men FCK’s bud vil trods alt sikre dem 3,5 mio. kr. mere, end hvis de havde solgt til Rayo.

Málaga betalte omkring 30 mio. kr. for angriberen for tre år siden, men har ikke selv fået meget ud af Santos, der har været lejet ud til Sporting Gijón og Leganés.

Han har kun et år tilbage af sin kontrakt, og Málaga er derfor tvunget til at sælge nu for at begrænse sit tab for på spilleren, der tilbage i efteråret 2015 fik to landskampe for Uruguay.

Nu tyder alt på, at FC København med et års forsinkelse bliver hans næste klub, men klog af skade skulle Santos først ville rejse til den danske hovedstad, når Sheik Abdullah Al-Thani har skrevet under på en aftale…

